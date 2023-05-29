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Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:08 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:08
2023-05-29T01:08
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецк
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском 1 обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 250 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, столица г. Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Донецке, Горловке и ранее освобожденной Красной Поляне. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 30 обстрелов.
https://ria.ru/20230529/trevoga-1874720979.html
горловка
донецк
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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за стуки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники СЦКК. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском 1 обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 250 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, столица г. Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Донецке, Горловке и ранее освобожденной Красной Поляне.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 30 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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