https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.05.2023

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:08

2023-05-29T01:08

2023-05-29T01:08

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецк

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском 1 обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 250 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, столица г. Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Донецке, Горловке и ранее освобожденной Красной Поляне. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 30 обстрелов.

https://ria.ru/20230529/trevoga-1874720979.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика, в мире