https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования - РИА Новости, 29.05.2023
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 29 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием", в рамках которой главы регионов РФ совершают совместные экскурсии с активистами из числа лучших школьников и студентов и знакомят ребят со знаковыми местами."В Адыгее участниками "Прогулки" стали школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Глава республики встретился с ними в обновленном сквере возле Госфилармонии Адыгеи", - говорится в сообщении.В ходе этой встречи речь шла о развитии региона, в том числе, о совершенствовании системы образования, подготовке профессиональных работников для различных отраслей.Ребят интересовали перспективы расширения форм допобразования в гуманитарной сфере, увеличения количества проводимых в Адыгее всероссийских и межрегиональных мероприятий для школьников, сохранения и развития адыгского языка, отмечает пресс-служба."По всем поднимавшимся ребятами вопросам Мурат Кумпилов дал исчерпывающие ответы, а также поручил Минобрнауки региона проработать инициативы талантливых школьников и внести предложения по их реализации", - добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20230328/basseyn-1861360186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 29 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием", в рамках которой главы регионов РФ
совершают совместные экскурсии с активистами из числа лучших школьников и студентов и знакомят ребят со знаковыми местами.
«
"В Адыгее участниками "Прогулки" стали школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Глава республики встретился с ними в обновленном сквере возле Госфилармонии Адыгеи", - говорится в сообщении.
В ходе этой встречи речь шла о развитии региона, в том числе, о совершенствовании системы образования, подготовке профессиональных работников для различных отраслей.
Ребят интересовали перспективы расширения форм допобразования в гуманитарной сфере, увеличения количества проводимых в Адыгее всероссийских и межрегиональных мероприятий для школьников, сохранения и развития адыгского языка, отмечает пресс-служба.
"По всем поднимавшимся ребятами вопросам Мурат Кумпилов дал исчерпывающие ответы, а также поручил Минобрнауки региона проработать инициативы талантливых школьников и внести предложения по их реализации", - добавляется в пресс-релизе.
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