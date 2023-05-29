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Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования - РИА Новости, 29.05.2023
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Республика Адыгея
 
17:00 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования - РИА Новости, 29.05.2023
Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:00
2023-05-29T17:00
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 29 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием", в рамках которой главы регионов РФ совершают совместные экскурсии с активистами из числа лучших школьников и студентов и знакомят ребят со знаковыми местами."В Адыгее участниками "Прогулки" стали школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Глава республики встретился с ними в обновленном сквере возле Госфилармонии Адыгеи", - говорится в сообщении.В ходе этой встречи речь шла о развитии региона, в том числе, о совершенствовании системы образования, подготовке профессиональных работников для различных отраслей.Ребят интересовали перспективы расширения форм допобразования в гуманитарной сфере, увеличения количества проводимых в Адыгее всероссийских и межрегиональных мероприятий для школьников, сохранения и развития адыгского языка, отмечает пресс-служба."По всем поднимавшимся ребятами вопросам Мурат Кумпилов дал исчерпывающие ответы, а также поручил Минобрнауки региона проработать инициативы талантливых школьников и внести предложения по их реализации", - добавляется в пресс-релизе.
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мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во Всероссийской акции Прогулка со Знанием - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием"
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МАЙКОП, 29 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием", в рамках которой главы регионов РФ совершают совместные экскурсии с активистами из числа лучших школьников и студентов и знакомят ребят со знаковыми местами.
«
"В Адыгее участниками "Прогулки" стали школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Глава республики встретился с ними в обновленном сквере возле Госфилармонии Адыгеи", - говорится в сообщении.
В ходе этой встречи речь шла о развитии региона, в том числе, о совершенствовании системы образования, подготовке профессиональных работников для различных отраслей.
Ребят интересовали перспективы расширения форм допобразования в гуманитарной сфере, увеличения количества проводимых в Адыгее всероссийских и межрегиональных мероприятий для школьников, сохранения и развития адыгского языка, отмечает пресс-служба.
"По всем поднимавшимся ребятами вопросам Мурат Кумпилов дал исчерпывающие ответы, а также поручил Минобрнауки региона проработать инициативы талантливых школьников и внести предложения по их реализации", - добавляется в пресс-релизе.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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