https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html

Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования

Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования - РИА Новости, 29.05.2023

Власти Адыгеи рассмотрят инициативы школьников по развитию образования

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:00

2023-05-29T17:00

2023-05-29T17:00

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 29 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил рассмотреть инициативы школьников-победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов по развитию образования в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов принял участие во Всероссийской акции "Прогулка со Знанием", в рамках которой главы регионов РФ совершают совместные экскурсии с активистами из числа лучших школьников и студентов и знакомят ребят со знаковыми местами."В Адыгее участниками "Прогулки" стали школьники – победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. Глава республики встретился с ними в обновленном сквере возле Госфилармонии Адыгеи", - говорится в сообщении.В ходе этой встречи речь шла о развитии региона, в том числе, о совершенствовании системы образования, подготовке профессиональных работников для различных отраслей.Ребят интересовали перспективы расширения форм допобразования в гуманитарной сфере, увеличения количества проводимых в Адыгее всероссийских и межрегиональных мероприятий для школьников, сохранения и развития адыгского языка, отмечает пресс-служба."По всем поднимавшимся ребятами вопросам Мурат Кумпилов дал исчерпывающие ответы, а также поручил Минобрнауки региона проработать инициативы талантливых школьников и внести предложения по их реализации", - добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230328/basseyn-1861360186.html

республика адыгея

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея