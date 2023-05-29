https://ria.ru/20230529/napadenie-1874894277.html
На Аландских островах напали на российское консульство
На Аландских островах напали на российское консульство - РИА Новости, 29.05.2023
На Аландских островах напали на российское консульство
На российское консульство на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) вновь напали, один человек задержан, сообщает в понедельник со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:39
2023-05-29T17:39
2023-05-29T17:45
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аландские острова
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая — РИА Новости. На российское консульство на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) вновь напали, один человек задержан, сообщает в понедельник со ссылкой на полицию газета Ilta-Sanomat. С февраля 2022 года перед зданием консульства было проведено более 400 акций протеста против действий России на Украине, сообщали финские СМИ. Как сообщалось ранее, МИД России 3 мая заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольством РФ в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. "Российское консульство в Мариехамне снова подверглось нападению в выходные дни. Полиция Аландских островов арестовала одного человека поздно вечером в воскресенье после того, как около семи человек устроили акцию протеста перед зданием российского консульства в Мариехамне", - говорится в сообщении. Консульство России не пострадало, уточняется в сообщении. Полиция Аландских островов сообщила изданию, что акцию устроили футбольные фанаты, приехавшие на матчи национального футбольного чемпионата.
https://ria.ru/20230529/obse-1874786484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аландские острова, финляндия
В мире, Россия, Аландские острова, Финляндия
На Аландских островах напали на российское консульство
На российское консульство на Аландских островах напали, один человек задержан