https://ria.ru/20230529/napadenie-1874894277.html

На Аландских островах напали на российское консульство

На Аландских островах напали на российское консульство - РИА Новости, 29.05.2023

На Аландских островах напали на российское консульство

На российское консульство на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) вновь напали, один человек задержан, сообщает в понедельник со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:39

2023-05-29T17:39

2023-05-29T17:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая — РИА Новости. На российское консульство на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) вновь напали, один человек задержан, сообщает в понедельник со ссылкой на полицию газета Ilta-Sanomat. С февраля 2022 года перед зданием консульства было проведено более 400 акций протеста против действий России на Украине, сообщали финские СМИ. Как сообщалось ранее, МИД России 3 мая заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольством РФ в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. "Российское консульство в Мариехамне снова подверглось нападению в выходные дни. Полиция Аландских островов арестовала одного человека поздно вечером в воскресенье после того, как около семи человек устроили акцию протеста перед зданием российского консульства в Мариехамне", - говорится в сообщении. Консульство России не пострадало, уточняется в сообщении. Полиция Аландских островов сообщила изданию, что акцию устроили футбольные фанаты, приехавшие на матчи национального футбольного чемпионата.

https://ria.ru/20230529/obse-1874786484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, аландские острова, финляндия