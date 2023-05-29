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В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского - РИА Новости, 29.05.2023
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15:53 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/napadenie-1874866389.html
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского - РИА Новости, 29.05.2023
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:53
2023-05-29T15:53
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили в ногу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в 3 часа ночи 28 мая в селении Кенже 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором разбил оконные рамы частных домов, повредил въездные ворота, а также нанес множество ударов по капоту припаркованной у соседнего дома автомашины. "Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправное поведение и проследовать с ними. В ответ на законное требование полицейских мужчина, вооружившись двумя ножами, попытался напасть на одного из сотрудников. Полицейские произвели в нижние конечности подозреваемого выстрел из табельного оружия, после чего доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. В региональном МВД сообщили, что по факту применения полицейским огнестрельного оружия поводится служебная проверка.
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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского

В Кабардино-Балкарии полицейский ранил мужчину, напавшего с ножами на его коллегу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили в ногу, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 3 часа ночи 28 мая в селении Кенже 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором разбил оконные рамы частных домов, повредил въездные ворота, а также нанес множество ударов по капоту припаркованной у соседнего дома автомашины.
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"Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправное поведение и проследовать с ними. В ответ на законное требование полицейских мужчина, вооружившись двумя ножами, попытался напасть на одного из сотрудников. Полицейские произвели в нижние конечности подозреваемого выстрел из табельного оружия, после чего доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что по факту применения полицейским огнестрельного оружия поводится служебная проверка.
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