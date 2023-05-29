https://ria.ru/20230529/napadenie-1874866389.html
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского - РИА Новости, 29.05.2023
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:53
2023-05-29T15:53
2023-05-29T15:53
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили в ногу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в 3 часа ночи 28 мая в селении Кенже 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором разбил оконные рамы частных домов, повредил въездные ворота, а также нанес множество ударов по капоту припаркованной у соседнего дома автомашины. "Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправное поведение и проследовать с ними. В ответ на законное требование полицейских мужчина, вооружившись двумя ножами, попытался напасть на одного из сотрудников. Полицейские произвели в нижние конечности подозреваемого выстрел из табельного оружия, после чего доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. В региональном МВД сообщили, что по факту применения полицейским огнестрельного оружия поводится служебная проверка.
https://ria.ru/20230529/izbienie-1874847624.html
https://ria.ru/20230529/sobaka-1874847475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского
В Кабардино-Балкарии полицейский ранил мужчину, напавшего с ножами на его коллегу
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости.
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили в ногу, сообщило СУСК РФ
по региону.
По версии следствия, в 3 часа ночи 28 мая в селении Кенже 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором разбил оконные рамы частных домов, повредил въездные ворота, а также нанес множество ударов по капоту припаркованной у соседнего дома автомашины.
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы
"Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправное поведение и проследовать с ними. В ответ на законное требование полицейских мужчина, вооружившись двумя ножами, попытался напасть на одного из сотрудников. Полицейские произвели в нижние конечности подозреваемого выстрел из табельного оружия, после чего доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что по факту применения полицейским огнестрельного оружия поводится служебная проверка.
В Нижегородской области собака загрызла хозяйку