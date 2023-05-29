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В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского

В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского - РИА Новости, 29.05.2023

В Кабардино-Балкарии местный житель попытался напасть на полицейского

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:53

2023-05-29T15:53

2023-05-29T15:53

происшествия

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножами напал на полицейского, нападавшего при этом ранили в ногу, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в 3 часа ночи 28 мая в селении Кенже 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором разбил оконные рамы частных домов, повредил въездные ворота, а также нанес множество ударов по капоту припаркованной у соседнего дома автомашины. "Прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправное поведение и проследовать с ними. В ответ на законное требование полицейских мужчина, вооружившись двумя ножами, попытался напасть на одного из сотрудников. Полицейские произвели в нижние конечности подозреваемого выстрел из табельного оружия, после чего доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. В региональном МВД сообщили, что по факту применения полицейским огнестрельного оружия поводится служебная проверка.

https://ria.ru/20230529/izbienie-1874847624.html

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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)