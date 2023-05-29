https://ria.ru/20230529/naemniki-1874774994.html
СМИ назвали число американских наемников, ликвидированных на Украине
СМИ назвали число американских наемников, ликвидированных на Украине - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ назвали число американских наемников, ликвидированных на Украине
На Украине ликвидировали не менее 16 американских наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:20
2023-05-29T11:20
2023-05-29T15:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На Украине ликвидировали не менее 16 американских наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, пишет газета Washington Post. "По мере того, как самые последние войны Америки постепенно превращаются в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни", — говорится в публикации.Издание приводит также истории нескольких наемников и называет их имена: Эндрю Питерс, Купер Эндрюс, Ник Меймер, Грейди Курпаси и Питер Рид. При этом отмечается, что все они прибыли на Украину "как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность". Сколько всего американцев участвуют в боевых действиях, неясно, но возможно, что их тысячи, говорится в статье.Газета напоминает, что в начале прошлого года в Киеве заявляли, что желание присоединиться к Иностранному легиону выразили более 20 тысяч граждан США. За службу они получают от 500 до трех с половиной тысяч долларов.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, в более чем 2,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
СМИ назвали число американских наемников, ликвидированных на Украине
WP: не менее 16 американских наемников погибли в боях на стороне ВСУ
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
На Украине ликвидировали не менее 16 американских наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, пишет газета Washington Post
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«
"По мере того, как самые последние войны Америки постепенно превращаются в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни", — говорится в публикации.
Издание приводит также истории нескольких наемников и называет их имена: Эндрю Питерс, Купер Эндрюс, Ник Меймер, Грейди Курпаси и Питер Рид.
При этом отмечается, что все они прибыли на Украину "как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность".
Сколько всего американцев участвуют в боевых действиях, неясно, но возможно, что их тысячи, говорится в статье.
Газета напоминает, что в начале прошлого года в Киеве заявляли, что желание присоединиться к Иностранному легиону выразили более 20 тысяч граждан США. За службу они получают от 500 до трех с половиной тысяч долларов.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, в более чем 2,5 тысячи человек.
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