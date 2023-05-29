https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:20
2023-05-29T11:20
2023-05-29T11:20
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874774435_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_b1c829b566a171b86293e9cdf112188e.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
https://ria.ru/20230526/asfalt-1874410511.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874774435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69569bd3b855636b8635ddcb1159fea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - отметил Бирюков.
Около 550 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в этом году
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.