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Работы по ремонту набережных стартовали в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
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11:20 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
Работы по ремонту набережных стартовали в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:20
2023-05-29T11:20
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
https://ria.ru/20230526/asfalt-1874410511.html
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков

Работы по ремонту набережных стартовали в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пречистенской набережной в Москве
Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - отметил Бирюков.
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26 мая, 16:53
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
 
МоскваПетр Бирюков
 
 
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