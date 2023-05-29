https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html

Работы по ремонту набережных стартовали в Москве

Работы по ремонту набережных стартовали в Москве - РИА Новости, 29.05.2023

Работы по ремонту набережных стартовали в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:20

2023-05-29T11:20

2023-05-29T11:20

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

https://ria.ru/20230526/asfalt-1874410511.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков