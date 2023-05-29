https://ria.ru/20230529/musor-1873826692.html

Как экологическая акция учит москвичей сортировать мусор

Как экологическая акция учит москвичей сортировать мусор - РИА Новости, 29.05.2023

Как экологическая акция учит москвичей сортировать мусор

Больше десяти лет в Москве проходит ежегодная акция по раздельному сбору отходов, в этом году ее слоган – "Сделай сортировку привычкой!". В течение месяца по... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:00

2023-05-29T09:00

2023-05-29T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/48/1504964842_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6dcbf2089cb9aea8aaf0229c17768d9d.jpg

Больше десяти лет в Москве проходит ежегодная акция по раздельному сбору отходов, в этом году ее слоган – "Сделай сортировку привычкой!". В течение месяца по столице курсируют мобильные пункты приема мусора, на которых горожан учат правильно разделять бытовые отходы, поощряют за участие в акции памятными призами и собирают вторсырье, которое в дальнейшем получает новую жизнь. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за работой одного из пунктов и узнал, что такое "электрохлам" и почему качество вторсырья важнее его количества.Каждому по бакуНа пересечении Сходненской и Нелидовской улиц на фоне сочной зелени Сходненского сквера яркими пятнами выделяются несколько разноцветных контейнеров с маркировкой. Мимоходом выкинуть в них обертку от мороженого или пустую бутылку из-под газировки не получится – баки предназначены для приема определенных видов вторсырья, за их наполнением внимательно следит персонал мобильного пункта, оборудованного в рамках ежегодной экологической акции.Дмитрий Кузнецов, начальник управления экологической политики департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы"С 15 мая стартовала ежегодная эколого-просветительская акция "Сделай сортировку привычкой!". Она направлена на привлечение внимания москвичей к теме экологии, бережное отношение к природным ресурсам и знакомство с темой раздельного сбора отходов.В рамках акции до 11 июня по городу будут курсировать мобильные пункты со специальными баками, куда горожане могут сдать раздельно накопленные отходы. Ежедневно брендированные машины будут посещать три точки – как правило, это места районного притяжения. На каждой точке пункты будут работать около двух часов. Акция охватывает девять административных округов Москвы: Северный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Троицкий и Новомосковский"."Мы принимаем несколько видов перерабатываемых отходов. Это вторсырье, которое москвичи выносят в синие баки на городских контейнерных площадках (стекло, пластик, тетрапак), отдельно – бумагу, потому что она более требовательна в хранении и обязательно должна быть сухой. Еще один контейнер предназначен под "Добрые крышечки", есть также емкость для ненужной одежды – ее мы отдаем благотворительному фонду "Второе дыхание", – поясняет координатор акции Светлана Воейкова.На мобильных пунктах акции москвичи могут сдать даже так называемый "электрохлам" – вышедшие из строя и устаревшие электроприборы и гаджеты, отмечает собеседница агентства. Воспользоваться услугами мобильного пункта может любой желающий при соблюдении единственного условия – весь сдаваемый материал должен быть чистым и сухим, чтобы не запачкать предназначенное для переработки вторсырье."Наши сотрудники на мобильных пунктах контролируют процесс сдачи и могут подсказать участникам правила, сориентировать, дать консультацию. Сдача грязной одежды и пищевых отходов пресекается – это неперерабатываемые отходы, по возможности их можно очистить от пищевых остатков и промыть, после чего они могут быть приняты для переработки, в остальных случаях их лучше просто отнести в серый бак", – говорит координатор акции.Экология – это простоВ консультациях, впрочем, нуждаются далеко не все участники, среди посетителей мобильных пунктов встречаются и по-настоящему опытные горожане. Москвичка Наталья Серикова занимается сортировкой более семи лет и регулярно посещает тематические мероприятия. На мобильный пункт у Сходненского сквера в этот раз она принесла несколько увесистых пакетов с тщательно отсортированным вторсырьем."Начала этим заниматься, когда родились дети, поняла, что об этой проблеме нужно заботиться. Проконсультировалась у знающих в сортировке людей, как правильно разделять мусор, научилась сама и даже работала волонтером на подобных акциях в Москве", – делится опытом Наталья.Прежде чем складировать вторсырье в соответствующие баки, сотрудник мобильного пункта взвешивает пакеты. Стрелка на ручных весах показывает больше 7 килограммов. За такой увесистый вклад в акцию Наталья получает памятный подарок – экологичную термокружку, сделанную из переработанного вторсырья.Такое поощрение предусмотрено для всех участников акции. При сдаче отходов весом до 2 килограммов москвичи могут получить сертификат на подписку популярного развлекательного сервиса. За вторсырье от 2 до 3 килограммов участникам вручают необычную закладку для книги или блокнота. В ее материале - семена растений пяти видов: львиный зев, алиссиум, левкой, рудбекия и ромашка. Если владелец случайно выронит закладку на землю, и на нее попадет влага, из бумаги прорастет рассада. Также ее можно высадить самостоятельно, следуя несложной инструкции.Еще один участник акции у Сходненского сквера Андрей Шукшин принес на мобильный пункт более 3 килограммов вторсырья и получил в подарок экосумку. По его словам, участие в подобных мероприятиях крайне важно в современном мегаполисе и помогает простым горожанам понять важность заботы об окружающей среде."Если не заниматься этой проблемой сейчас, то через пять-десять лет можно ощутить на себе ее последствия. Результаты переработки и повторного использования отходов уже сейчас видны в нашей повседневной жизни, и это очень помогает. Мы с семьей сортируем мусор и сдаем его не первый год, даже детям это интересно", – рассказывает москвич.Растущий интересПо словам Воейковой, с каждым годом интерес москвичей к акции по раздельному сбору отходов растет, увеличивается и число постоянных участников."Сначала люди просто подходили и интересовались, что здесь происходит, а сейчас уже приходят сразу с отходами, приводят и учат детей. У нас есть участники, которые в течение всего года копят, например, крышечки всем детским садом и потом единоразово все сдают. Вот в этом году, например, нам в первый же день акции сдали 97 килограммов крышечек", – говорит координатор акции.Растущую эффективность мероприятия подтверждает и статистика. Так, по данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в 2022 году количество участников акции составило более 42 тысяч человек, а объем собранного вторсырья превысил 180 тонн. Для сравнения: на момент запуска инициативы в 2012 году москвичи сдали на мобильные пункты всего 9,6 тонн отходов.Узнать подробности об акции и найти информацию о работе мобильных пунктов приема вторсырья в своем округе москвичи могут на официальном сайте акции. По вопросам работы пунктов также работает горячая линия: +7 (920) 197-94-19.

https://ria.ru/20221004/sortirovka-1815333875.html

https://realty.ria.ru/20200702/1573774785.html

https://realty.ria.ru/20191015/1559801570.html

https://realty.ria.ru/20221004/musor-1821198070.html

https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мусор