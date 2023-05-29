https://ria.ru/20230529/moskva-1874806366.html

Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот в акватории Москвы

Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот в акватории Москвы - РИА Новости, 29.05.2023

Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот в акватории Москвы

Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот в водной акватории Москвы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:11

2023-05-29T13:11

2023-05-29T13:11

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 150 тонн мусора собрал коммунальный флот в водной акватории Москвы с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали около 150 тонн различного мусора, большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в период паводка основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.

https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков