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Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения - РИА Новости, 29.05.2023
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10:20 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/moskva-1874755169.html
Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения
Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения - РИА Новости, 29.05.2023
Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения
Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для физических лиц, привлеченные средства поддержат проект по замене дизельных автобусов на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:20
2023-05-29T10:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для физических лиц, привлеченные средства поддержат проект по замене дизельных автобусов на электробусы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, объем выпуска 2-летних облигаций составит 2 миллиарда рублей, размещение пройдет на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги"."Приобрести облигации на сумму от одной тысячи до 15 миллионов рублей может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ. Ставка ежеквартального купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что в случае полного размещения выпуска город сможет за эти средства приобрести около 40 электробусов. Таким образом, горожане, купившие зеленые облигации, своими инвестициями поддержат экологический проект по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.Как пояснили в департаменте экономической политики и развития Москвы (ДЭПР), новые ценные бумаги не будут торговаться на бирже, поэтому не подвержены рыночным рискам. При этом, по желанию владельца, город готов досрочно выкупить облигации по цене их покупки, сохранив гражданину его доход за все дни владения. Кроме того, средства, полученные от купонных выплат можно реинвестировать в эти же ценные бумаги.В 2021 году Москва разместила выпуск зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей: средства были направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Основными покупателями бумаг тогда стали финансовые организации.
https://ria.ru/20230426/moskva-1867604431.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Заммэра Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для физических лиц, привлеченные средства поддержат проект по замене дизельных автобусов на электробусы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, объем выпуска 2-летних облигаций составит 2 миллиарда рублей, размещение пройдет на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги".
«
"Приобрести облигации на сумму от одной тысячи до 15 миллионов рублей может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ. Ставка ежеквартального купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что в случае полного размещения выпуска город сможет за эти средства приобрести около 40 электробусов. Таким образом, горожане, купившие зеленые облигации, своими инвестициями поддержат экологический проект по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.
Как пояснили в департаменте экономической политики и развития Москвы (ДЭПР), новые ценные бумаги не будут торговаться на бирже, поэтому не подвержены рыночным рискам. При этом, по желанию владельца, город готов досрочно выкупить облигации по цене их покупки, сохранив гражданину его доход за все дни владения. Кроме того, средства, полученные от купонных выплат можно реинвестировать в эти же ценные бумаги.
В 2021 году Москва разместила выпуск зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей: средства были направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Основными покупателями бумаг тогда стали финансовые организации.
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