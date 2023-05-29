https://ria.ru/20230529/montazh-1874726394.html

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян" - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"

Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T02:39

2023-05-29T02:39

2023-05-29T13:16

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и создав впечатление, что они были произнесены подряд, пишет Reuters.Накануне в интернете распространился ролик со встречи Грэма с Владимиром Зеленским. На нем фразы сенатора "А русские умирают" и "Мы еще никогда не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой. На эти слова обратили внимание многие СМИ, в том числе западные. Например, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским"."Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — поясняет Reuters.Позже пресс-служба Зеленского опубликовала видео с Грэмом полностью, и стало ясно, что связи между этими его высказываниями нет.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html

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Алексей Калабанов

в мире, украина, сша, киев, линдси грэм, владимир зеленский, сергей лавров, нато