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СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян" - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:39
2023-05-29T02:39
2023-05-29T13:16
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и создав впечатление, что они были произнесены подряд, пишет Reuters.Накануне в интернете распространился ролик со встречи Грэма с Владимиром Зеленским. На нем фразы сенатора "А русские умирают" и "Мы еще никогда не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой. На эти слова обратили внимание многие СМИ, в том числе западные. Например, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским"."Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — поясняет Reuters.Позже пресс-служба Зеленского опубликовала видео с Грэмом полностью, и стало ясно, что связи между этими его высказываниями нет.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, линдси грэм, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Киев, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
Reuters: в Киеве смонтировали cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских