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СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян" - РИА Новости, 29.05.2023
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02:39 29.05.2023 (обновлено: 13:16 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/montazh-1874726394.html
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян" - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T02:39
2023-05-29T13:16
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и создав впечатление, что они были произнесены подряд, пишет Reuters.Накануне в интернете распространился ролик со встречи Грэма с Владимиром Зеленским. На нем фразы сенатора "А русские умирают" и "Мы еще никогда не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой. На эти слова обратили внимание многие СМИ, в том числе западные. Например, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским".&quot;Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора&quot;, — поясняет Reuters.Позже пресс-служба Зеленского опубликовала видео с Грэмом полностью, и стало ясно, что связи между этими его высказываниями нет.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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в мире, украина, сша, киев, линдси грэм, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Киев, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"

Reuters: в Киеве смонтировали cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Офис президента Украины смонтировал видео с американским сенатором Линдси Грэмом, вырвав из контекста его слова о смертях россиян и "удачной трате денег" и создав впечатление, что они были произнесены подряд, пишет Reuters.
Накануне в интернете распространился ролик со встречи Грэма с Владимиром Зеленским. На нем фразы сенатора "А русские умирают" и "Мы еще никогда не тратили деньги так удачно" следуют одна за другой. На эти слова обратили внимание многие СМИ, в том числе западные. Например, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским".
«

"Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — поясняет Reuters.

Позже пресс-служба Зеленского опубликовала видео с Грэмом полностью, и стало ясно, что связи между этими его высказываниями нет.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреУкраинаСШАКиевЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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