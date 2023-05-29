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СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли - РИА Новости, 29.05.2023
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12:25 29.05.2023 (обновлено: 13:14 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли
СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли
Минпромторг готовит изменения в системе локализации производимых в России автомобилей, пишут "Ведомости". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:25
2023-05-29T13:14
экономика
авто
россия
китай
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минпромторг готовит изменения в системе локализации производимых в России автомобилей, пишут "Ведомости"."Эти изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов", - пояснило издание.Вместе с этим, автопромышленная отрасль негативно воспринимает возможное нововведение, утверждают авторы."Это по сути меняет концепт определения локализации продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эту 1000 баллов", – рассказал изданию эксперт.Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, наоборот, полагает, что возможные изменения могут понадобиться Китаю, который пока не готов инвестировать в сварку и окраску в России.
https://ria.ru/20230519/minpromtorg-1873024293.html
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экономика, авто, россия, китай, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат
Экономика, Авто, Россия, Китай, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Автостат
СМИ: Минпромторг готовит изменения в автомобильной отрасли

Ведомости: Минпромторг намерен оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабочий на автомобильном заводе
Рабочий на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рабочий на автомобильном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минпромторг готовит изменения в системе локализации производимых в России автомобилей, пишут "Ведомости".
"Эти изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов", - пояснило издание.
Вместе с этим, автопромышленная отрасль негативно воспринимает возможное нововведение, утверждают авторы.
"Это по сути меняет концепт определения локализации продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эту 1000 баллов", – рассказал изданию эксперт.
Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов, наоборот, полагает, что возможные изменения могут понадобиться Китаю, который пока не готов инвестировать в сварку и окраску в России.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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19 мая, 19:35
 
ЭкономикаАвтоРоссияКитайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Автостат
 
 
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