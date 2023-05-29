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Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 29.05.2023
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20:17 29.05.2023 (обновлено: 20:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/minoborony-1874924625.html
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 29.05.2023
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в министерстве. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:17
2023-05-29T20:42
безопасность
россия
москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в министерстве. "В Москве с участием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в своем вступительном слове Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны по ряду направлений в этом году. Министр отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества. "У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех - вспомним каждого и скажем спасибо каждому, кто сегодня прилагает максимум усилий", – приводит министерство слова Шойгу. Министр также поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни российских войск и работу в области патриотического воспитания молодежи. В свою очередь общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности за 2023 год и поделились планами работы в следующем полугодии.
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Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ
Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ
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безопасность, россия, москва, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Москва, Сергей Шойгу
Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны

Министр обороны Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при ведомстве

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в министерстве.
Москве с участием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своем вступительном слове Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны по ряду направлений в этом году. Министр отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества.
"У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех - вспомним каждого и скажем спасибо каждому, кто сегодня прилагает максимум усилий", – приводит министерство слова Шойгу.
Министр также поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни российских войск и работу в области патриотического воспитания молодежи.
В свою очередь общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности за 2023 год и поделились планами работы в следующем полугодии.
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