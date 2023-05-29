https://ria.ru/20230529/minoborony-1874924625.html

Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны

Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны - РИА Новости, 29.05.2023

Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в министерстве. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:17

2023-05-29T20:17

2023-05-29T20:42

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в министерстве. "В Москве с участием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при Минобороны России, которое состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в своем вступительном слове Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны по ряду направлений в этом году. Министр отметил, что по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества. "У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех - вспомним каждого и скажем спасибо каждому, кто сегодня прилагает максимум усилий", – приводит министерство слова Шойгу. Министр также поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни российских войск и работу в области патриотического воспитания молодежи. В свою очередь общественники рассказали главе военного ведомства о результатах своей деятельности за 2023 год и поделились планами работы в следующем полугодии.

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безопасность, россия, москва, сергей шойгу