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В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"* - РИА Новости, 29.05.2023
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16:26 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html
В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"*
В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"* - РИА Новости, 29.05.2023
В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"*
Суд Перми рассмотрит жалобу члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой на процедуру обыска, связанного с "Мемориалом"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:26
2023-05-29T16:26
происшествия
пермь
пермский край
мемориал
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Суд Перми рассмотрит жалобу члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой на процедуру обыска, связанного с "Мемориалом"*, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми. В мае УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела, касающегося попытки вывезти в Германию архивных документов "Мемориала"*. В материалах фигурировали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. Перед этим силовики провели обыски у ряда пермских общественников: экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой. В этом же списке — соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей. "Жалоба подана представителем Агишевой Н. В. в рамках статьи 125 УПК РФ. Он требует признать действия (бездействия) или решения сотрудников УФСБ незаконными или необоснованными", — рассказали в суде. Заседание назначено на 1 июня у судьи Алексея Полевщикова. В электронной картотеке суда указано, что материалы переданы в производство судье 24 мая, в этот же день вынесено постановление о назначении судебного заседания ("в порядке досудебного производства"). Telegram-канал "Звезда|Пермь" написал в понедельник, что защита Агишевой оспаривает факт проведения при обыске видеосъемки: запись впоследствии появилась в федеральных СМИ, по мнению общественницы, это нарушает ее права и права ее родных на частную жизнь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html
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происшествия, пермь, пермский край, мемориал, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Мемориал, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Германия
В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"*

Общественница Агишева из Перми оспорила действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Суд Перми рассмотрит жалобу члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой на процедуру обыска, связанного с "Мемориалом"*, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
В мае УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела, касающегося попытки вывезти в Германию архивных документов "Мемориала"*. В материалах фигурировали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. Перед этим силовики провели обыски у ряда пермских общественников: экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой. В этом же списке — соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей.
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"Жалоба подана представителем Агишевой Н. В. в рамках статьи 125 УПК РФ. Он требует признать действия (бездействия) или решения сотрудников УФСБ незаконными или необоснованными", — рассказали в суде.
Заседание назначено на 1 июня у судьи Алексея Полевщикова. В электронной картотеке суда указано, что материалы переданы в производство судье 24 мая, в этот же день вынесено постановление о назначении судебного заседания ("в порядке досудебного производства").
Telegram-канал "Звезда|Пермь" написал в понедельник, что защита Агишевой оспаривает факт проведения при обыске видеосъемки: запись впоследствии появилась в федеральных СМИ, по мнению общественницы, это нарушает ее права и права ее родных на частную жизнь.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
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ПроисшествияПермьПермский крайМемориалРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Германия
 
 
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