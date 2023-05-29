https://ria.ru/20230529/memorial-1874877187.html

В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"*

В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"* - РИА Новости, 29.05.2023

В Перми оспорили действия ФСБ при обыске, связанном с "Мемориалом"*

Суд Перми рассмотрит жалобу члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой на процедуру обыска, связанного с "Мемориалом"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:26

2023-05-29T16:26

2023-05-29T16:26

происшествия

пермь

пермский край

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россия

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Суд Перми рассмотрит жалобу члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой на процедуру обыска, связанного с "Мемориалом"*, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми. В мае УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела, касающегося попытки вывезти в Германию архивных документов "Мемориала"*. В материалах фигурировали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. Перед этим силовики провели обыски у ряда пермских общественников: экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной, члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой. В этом же списке — соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей. "Жалоба подана представителем Агишевой Н. В. в рамках статьи 125 УПК РФ. Он требует признать действия (бездействия) или решения сотрудников УФСБ незаконными или необоснованными", — рассказали в суде. Заседание назначено на 1 июня у судьи Алексея Полевщикова. В электронной картотеке суда указано, что материалы переданы в производство судье 24 мая, в этот же день вынесено постановление о назначении судебного заседания ("в порядке досудебного производства"). Telegram-канал "Звезда|Пермь" написал в понедельник, что защита Агишевой оспаривает факт проведения при обыске видеосъемки: запись впоследствии появилась в федеральных СМИ, по мнению общественницы, это нарушает ее права и права ее родных на частную жизнь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.

https://ria.ru/20230522/arkhivy-1873403888.html

https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, пермский край, мемориал, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия