https://ria.ru/20230529/medvezhonok-1874884737.html

Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее - РИА Новости, 29.05.2023

Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

Истощенного медвежонка нашла в лесу собака сотрудника зоогалереи, малыша привезли в Иркутск, где его выхаживают, сообщается на странице Иркутской зоогалереи... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:57

2023-05-29T16:57

2023-05-29T17:03

хорошие новости

иркутск

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка нашла в лесу собака сотрудника зоогалереи, малыша привезли в Иркутск, где его выхаживают, сообщается на странице Иркутской зоогалереи ВКонтакте. Медвежонка, который лишился матери обнаружили в лесу возле поселка Малое Голоустное в Приангарье. Ученые в этих местах часто наблюдают птиц. На этот раз с хозяином в лесу была лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогаллерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят. "Эльза дала понять, что в кустах кто-то есть, то о медведях даже мысли не возникло, тем более, что по единственному месту, где можно спрятаться крупному зверю, только что спокойно прошел человек. А когда объект собачьего интереса вышел на открытое место, показалось что это вообще какой-то больной енот. Но, оказался не енот (они у нас вообще не обитают в дикой природе), а маленький медвежонок", - говорится в сообщении. По оценке специалистов медвежонку около 3 месяцев, он потерял мать неделю назад и был сильно истощен. Весила малышка примерно 3,5 килограмма, при норме 15. "Начинали кормить очень осторожно… Когда кишечник заработал и наружу вышло всё не съедобное, чем ребенок пытался утолять голод около недели, состояние нормализовалось. Колем, кормим, лечим от клещевой анемии, наблюдаем" - написали сотрудники зоогалереи, отметив, что сейчас "малышка поправляется".

https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html

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иркутск