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Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее - РИА Новости, 29.05.2023
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16:57 29.05.2023 (обновлено: 17:03 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/medvezhonok-1874884737.html
Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее
Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее - РИА Новости, 29.05.2023
Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее
Истощенного медвежонка нашла в лесу собака сотрудника зоогалереи, малыша привезли в Иркутск, где его выхаживают, сообщается на странице Иркутской зоогалереи... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:57
2023-05-29T17:03
хорошие новости
иркутск
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка нашла в лесу собака сотрудника зоогалереи, малыша привезли в Иркутск, где его выхаживают, сообщается на странице Иркутской зоогалереи ВКонтакте. Медвежонка, который лишился матери обнаружили в лесу возле поселка Малое Голоустное в Приангарье. Ученые в этих местах часто наблюдают птиц. На этот раз с хозяином в лесу была лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогаллерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят. "Эльза дала понять, что в кустах кто-то есть, то о медведях даже мысли не возникло, тем более, что по единственному месту, где можно спрятаться крупному зверю, только что спокойно прошел человек. А когда объект собачьего интереса вышел на открытое место, показалось что это вообще какой-то больной енот. Но, оказался не енот (они у нас вообще не обитают в дикой природе), а маленький медвежонок", - говорится в сообщении. По оценке специалистов медвежонку около 3 месяцев, он потерял мать неделю назад и был сильно истощен. Весила малышка примерно 3,5 килограмма, при норме 15. "Начинали кормить очень осторожно… Когда кишечник заработал и наружу вышло всё не съедобное, чем ребенок пытался утолять голод около недели, состояние нормализовалось. Колем, кормим, лечим от клещевой анемии, наблюдаем" - написали сотрудники зоогалереи, отметив, что сейчас "малышка поправляется".
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
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Хорошие новости, Иркутск
Найденного в лесу истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

Найденного в лесу собакой истощенного медвежонка выхаживают в Иркутской зоогалерее

© Иркутская зоогалерея/ВКонтактеИстощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее
Истощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее
© Иркутская зоогалерея/ВКонтакте
Истощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка нашла в лесу собака сотрудника зоогалереи, малыша привезли в Иркутск, где его выхаживают, сообщается на странице Иркутской зоогалереи ВКонтакте.
Медвежонка, который лишился матери обнаружили в лесу возле поселка Малое Голоустное в Приангарье. Ученые в этих местах часто наблюдают птиц. На этот раз с хозяином в лесу была лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогаллерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят.
"Эльза дала понять, что в кустах кто-то есть, то о медведях даже мысли не возникло, тем более, что по единственному месту, где можно спрятаться крупному зверю, только что спокойно прошел человек. А когда объект собачьего интереса вышел на открытое место, показалось что это вообще какой-то больной енот. Но, оказался не енот (они у нас вообще не обитают в дикой природе), а маленький медвежонок", - говорится в сообщении.
По оценке специалистов медвежонку около 3 месяцев, он потерял мать неделю назад и был сильно истощен. Весила малышка примерно 3,5 килограмма, при норме 15.
"Начинали кормить очень осторожно… Когда кишечник заработал и наружу вышло всё не съедобное, чем ребенок пытался утолять голод около недели, состояние нормализовалось. Колем, кормим, лечим от клещевой анемии, наблюдаем" - написали сотрудники зоогалереи, отметив, что сейчас "малышка поправляется".
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