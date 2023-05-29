https://ria.ru/20230529/matkapital-1874775702.html

Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал

Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал - РИА Новости, 29.05.2023

Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал

Свыше 2,1 тысячи многодетных семей на Кубани получили в 2023 году краевой материнский капитал, финансирование программы в этом году составляет 880 миллионов... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:25

2023-05-29T11:25

2023-05-29T11:25

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи многодетных семей на Кубани получили в 2023 году краевой материнский капитал, финансирование программы в этом году составляет 880 миллионов рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Каждая восьмая семья в Краснодарском крае – многодетная, и мы с особым вниманием относимся к ним. В качестве одной из мер поддержки предоставляем региональный материнский капитал за третьего ребенка, который ежегодно индексируем. Сегодня он составляет свыше 147 тысяч рублей. С начала 2023 года средствами уже распорядились более 2,1 тысячи семей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что средства выплачивают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В этом году краевой материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 1392 многодетные семьи, 620 семей – на образование, ещё 138 - на газификацию, а одна семья – на медицинскую реабилитацию ребенка. По словам Кондратьева, объем финансирования программы в 2023 году составляет 880 миллионов рублей. Воспользоваться средствами для медицинской реабилитации детей можно в любое время, на погашение ипотечного кредита - если семья прожила на Кубани три года, на иные цели – по достижении ребенком трехлетнего возраста. Сегодня в Краснодарском крае проживают более 700 тысяч семей, в том числе свыше 93 тысяч – многодетных. За последние пять лет их число увеличилось на 34%, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230522/matkapital-1873426718.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев