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Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал - РИА Новости, 29.05.2023
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Краснодарский край
 
11:25 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/matkapital-1874775702.html
Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал
Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал - РИА Новости, 29.05.2023
Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал
Свыше 2,1 тысячи многодетных семей на Кубани получили в 2023 году краевой материнский капитал, финансирование программы в этом году составляет 880 миллионов... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:25
2023-05-29T11:25
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи многодетных семей на Кубани получили в 2023 году краевой материнский капитал, финансирование программы в этом году составляет 880 миллионов рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Каждая восьмая семья в Краснодарском крае – многодетная, и мы с особым вниманием относимся к ним. В качестве одной из мер поддержки предоставляем региональный материнский капитал за третьего ребенка, который ежегодно индексируем. Сегодня он составляет свыше 147 тысяч рублей. С начала 2023 года средствами уже распорядились более 2,1 тысячи семей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что средства выплачивают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В этом году краевой материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 1392 многодетные семьи, 620 семей – на образование, ещё 138 - на газификацию, а одна семья – на медицинскую реабилитацию ребенка. По словам Кондратьева, объем финансирования программы в 2023 году составляет 880 миллионов рублей. Воспользоваться средствами для медицинской реабилитации детей можно в любое время, на погашение ипотечного кредита - если семья прожила на Кубани три года, на иные цели – по достижении ребенком трехлетнего возраста. Сегодня в Краснодарском крае проживают более 700 тысяч семей, в том числе свыше 93 тысяч – многодетных. За последние пять лет их число увеличилось на 34%, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230522/matkapital-1873426718.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал

Кондратьев: более двух тысяч многодетных семей на Кубани получили краевой маткапитал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Свыше 2,1 тысячи многодетных семей на Кубани получили в 2023 году краевой материнский капитал, финансирование программы в этом году составляет 880 миллионов рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Каждая восьмая семья в Краснодарском крае – многодетная, и мы с особым вниманием относимся к ним. В качестве одной из мер поддержки предоставляем региональный материнский капитал за третьего ребенка, который ежегодно индексируем. Сегодня он составляет свыше 147 тысяч рублей. С начала 2023 года средствами уже распорядились более 2,1 тысячи семей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что средства выплачивают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". В этом году краевой материнский капитал направили на улучшение жилищных условий 1392 многодетные семьи, 620 семей – на образование, ещё 138 - на газификацию, а одна семья – на медицинскую реабилитацию ребенка.
По словам Кондратьева, объем финансирования программы в 2023 году составляет 880 миллионов рублей. Воспользоваться средствами для медицинской реабилитации детей можно в любое время, на погашение ипотечного кредита - если семья прожила на Кубани три года, на иные цели – по достижении ребенком трехлетнего возраста.
Сегодня в Краснодарском крае проживают более 700 тысяч семей, в том числе свыше 93 тысяч – многодетных. За последние пять лет их число увеличилось на 34%, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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