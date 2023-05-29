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Илон Маск может посетить Китай на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
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16:31 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/mask-1874878665.html
Илон Маск может посетить Китай на этой неделе, пишут СМИ
Илон Маск может посетить Китай на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
Илон Маск может посетить Китай на этой неделе, пишут СМИ
Американский миллиардер Илон Маск, владеющий рядом технологических компаний, может нанести визит в Китай и встретиться с представителями правительства КНР на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:31
2023-05-29T16:31
китай
шанхай
илон маск
ли цян
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, владеющий рядом технологических компаний, может нанести визит в Китай и встретиться с представителями правительства КНР на этой неделе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Исполнительный директор Tesla Илон Маск, как ожидается, посетит Китай на этой неделе", - приводит агентство слова источников. "Ожидается, что Маск встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае", - добавили они. По данным агентства, планируемый визит предпринимателя будет первым с 2020 года. Агентство уточняет, что пока не известно, с кем именно встретится Маск и что он намерен обсуждать. В марте Рейтер со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планом поездки, сообщало, что предприниматель планировал в апреле посетить Китай и надеялся тогда встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В Китае у компании имеется завод Gigafactory Shanghai, крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, сообщает Рейтер, добавляя, что китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20230520/mask-1873069223.html
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китай, шанхай, илон маск, ли цян, tesla motors, технологии
Китай, Шанхай, Илон Маск, Ли Цян, Tesla motors, Технологии
Илон Маск может посетить Китай на этой неделе, пишут СМИ

Рейтер: Илон Маск на этой неделе может посетить Китай и встретиться с правительством

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, владеющий рядом технологических компаний, может нанести визит в Китай и встретиться с представителями правительства КНР на этой неделе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Исполнительный директор Tesla Илон Маск, как ожидается, посетит Китай на этой неделе", - приводит агентство слова источников. "Ожидается, что Маск встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае", - добавили они. По данным агентства, планируемый визит предпринимателя будет первым с 2020 года.
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Агентство уточняет, что пока не известно, с кем именно встретится Маск и что он намерен обсуждать. В марте Рейтер со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планом поездки, сообщало, что предприниматель планировал в апреле посетить Китай и надеялся тогда встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В Китае у компании имеется завод Gigafactory Shanghai, крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, сообщает Рейтер, добавляя, что китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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КитайШанхайИлон МаскЛи ЦянTesla motorsТехнологии
 
 
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