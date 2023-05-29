https://ria.ru/20230529/mashina-1874743182.html
В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула
В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула - РИА Новости, 29.05.2023
В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула
Машина с людьми скатилась в реку в Юргинском районе Кемеровской области и затонула, погибли два человека, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:42
2023-05-29T08:42
2023-05-29T08:42
происшествия
кемеровская область
юргинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Машина с людьми скатилась в реку в Юргинском районе Кемеровской области и затонула, погибли два человека, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "По версии следствия, 38-летний местный житель в компании 20-летнего знакомого приехал на берег реки на личном автомобиле. Мужчины стали употреблять спиртное. Транспортное средство располагалось на спуске с берега двигателем в сторону водоема. Местный житель, заметив, что машина скатилась в воду, вызвал спасателей. Водолазы, обследовав водоем, обнаружили автомобиль на глубине около 3 метров. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, в салоне обнаружены тела потерпевших", – говорится в сообщении. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам. Отмечается, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html
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происшествия, кемеровская область, юргинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Юргинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула
В Юргинском районе Кемеровской области машина с людьми скатилась в реку и затонула