https://ria.ru/20230529/mashina-1874743182.html

В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула

В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула - РИА Новости, 29.05.2023

В Кузбассе машина с людьми скатилась в реку и затонула

Машина с людьми скатилась в реку в Юргинском районе Кемеровской области и затонула, погибли два человека, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:42

2023-05-29T08:42

2023-05-29T08:42

происшествия

кемеровская область

юргинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Машина с людьми скатилась в реку в Юргинском районе Кемеровской области и затонула, погибли два человека, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "По версии следствия, 38-летний местный житель в компании 20-летнего знакомого приехал на берег реки на личном автомобиле. Мужчины стали употреблять спиртное. Транспортное средство располагалось на спуске с берега двигателем в сторону водоема. Местный житель, заметив, что машина скатилась в воду, вызвал спасателей. Водолазы, обследовав водоем, обнаружили автомобиль на глубине около 3 метров. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, в салоне обнаружены тела потерпевших", – говорится в сообщении. По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам. Отмечается, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html

кемеровская область

юргинский район

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происшествия, кемеровская область, юргинский район, следственный комитет россии (ск рф)