https://ria.ru/20230529/magate-1874919487.html

Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.05.2023

Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:41

2023-05-29T19:41

2023-05-29T19:46

россия

магатэ

в мире

оон

энергодар

вена

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на объекте, российская сторона ценит его усилия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале."Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230527/zaes-1874529168.html

россия

энергодар

вена

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