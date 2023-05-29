https://ria.ru/20230529/magate-1874919487.html
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.05.2023
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:41
2023-05-29T19:41
2023-05-29T19:46
россия
магатэ
в мире
оон
энергодар
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_63f17d34a1b1d23b0b7addda0a3dc6f9.jpg
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на объекте, российская сторона ценит его усилия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале."Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230527/zaes-1874529168.html
россия
энергодар
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_74e831245f1ce8c9050cd0324696a11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, в мире, оон, энергодар, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс
Россия, МАГАТЭ, В мире, ООН, Энергодар, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС и предложит идеи по ее безопасности