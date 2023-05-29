Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 29.05.2023 (обновлено: 19:46 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/magate-1874919487.html
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 29.05.2023
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:41
2023-05-29T19:46
россия
магатэ
в мире
оон
энергодар
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_63f17d34a1b1d23b0b7addda0a3dc6f9.jpg
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на объекте, российская сторона ценит его усилия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале."Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230527/zaes-1874529168.html
россия
энергодар
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_74e831245f1ce8c9050cd0324696a11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, в мире, оон, энергодар, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс
Россия, МАГАТЭ, В мире, ООН, Энергодар, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси доложит СБ ООН о ситуации на ЗАЭС и предложит идеи по ее безопасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС, ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению безопасности на объекте, российская сторона ценит его усилия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
"Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС
27 мая, 13:25
 
РоссияМАГАТЭВ миреООНЭнергодарВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала