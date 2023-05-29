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Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР
Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:52
2023-05-29T10:52
2023-05-29T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко. По его словам, нуждающимся военнопленным сразу была оказана первая медицинская помощь, после они были отправлены в место содержания. "На данный момент с ними работают следственные органы", - дополнил Марочко.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР
Офицер ЛНР Марочко: ВС России за два дня взяли 23 украинских пленных в районе Белогоровки