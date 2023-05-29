https://ria.ru/20230529/lnr-1874765394.html

Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР

Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023

Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР

Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:52

2023-05-29T10:52

2023-05-29T11:02

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко. По его словам, нуждающимся военнопленным сразу была оказана первая медицинская помощь, после они были отправлены в место содержания. "На данный момент с ними работают следственные органы", - дополнил Марочко.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко