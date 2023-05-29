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Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 29.05.2023 (обновлено: 11:02 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/lnr-1874765394.html
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР
Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:52
2023-05-29T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко. По его словам, нуждающимся военнопленным сразу была оказана первая медицинская помощь, после они были отправлены в место содержания. "На данный момент с ними работают следственные органы", - дополнил Марочко.
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко рассказал об украинских пленных, взятых в районе Белогоровки в ЛНР

Офицер ЛНР Марочко: ВС России за два дня взяли 23 украинских пленных в районе Белогоровки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на позициях в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за 2 дня взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной бригады украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«
"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко.
По его словам, нуждающимся военнопленным сразу была оказана первая медицинская помощь, после они были отправлены в место содержания. "На данный момент с ними работают следственные органы", - дополнил Марочко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 мая, 15:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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