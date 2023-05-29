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Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы"
Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 29.05.2023
Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы"
В детстве у Игоря были проблемы с лишним весом. Вместо того, чтобы поддержать ребенка, родственники его травили. "Ты как наш толстый кот", "тебе нельзя пирожок, ты много ешь" — слышал Игорь. Тогда герой стал контролировать питание, но снова услышал в свой адрес: "о, все сидишь на диетах?" Как противостоять травле со стороны самых близких?
2023-05-29T12:00
2023-05-29T12:00
2023-05-29T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
здоровье
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Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы"
В детстве у Игоря были проблемы с лишним весом. Вместо того, чтобы поддержать ребенка, родственники его травили. "Ты как наш толстый кот", "тебе нельзя пирожок, ты много ешь" — слышал Игорь. Тогда герой стал контролировать питание, но снова услышал в свой адрес: "о, все сидишь на диетах?" Как противостоять травле со стороны самых близких?
audio/mpeg
Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы"
В детстве у Игоря были проблемы с лишним весом. Вместо того, чтобы поддержать ребенка, родственники его травили. "Ты как наш толстый кот", "тебе нельзя пирожок, ты много ешь" — слышал Игорь. Тогда герой стал контролировать питание, но снова услышал в свой адрес: "о, все сидишь на диетах?" Как противостоять травле со стороны самых близких?
audio/mpeg
Историю героя Игоря разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, детство, здоровье, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство, Здоровье
Постоянно слышал, что я — толстый. "Страхи/Детские травмы"
В детстве у Игоря были проблемы с лишним весом. Вместо того, чтобы поддержать ребенка, родственники его травили. "Ты как наш толстый кот", "тебе нельзя пирожок, ты много ешь" — слышал Игорь. Тогда герой стал контролировать питание, но снова услышал в свой адрес: "о, все сидишь на диетах?" Как противостоять травле со стороны самых близких?