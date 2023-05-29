https://ria.ru/20230529/lidery-1874738576.html

В США надеются, что нынешние лидеры превзойдут предшественников ради мира

В США надеются, что нынешние лидеры превзойдут предшественников ради мира - РИА Новости, 29.05.2023

В США надеются, что нынешние лидеры превзойдут предшественников ради мира

Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси в интервью РИА Новости к 35-летию его визита в Москву для встречи генеральным секретарем ЦК... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:16

2023-05-29T08:16

2023-05-29T08:16

в мире

рональд рейган

михаил горбачев

ссср

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси в интервью РИА Новости к 35-летию его визита в Москву для встречи генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым выразила надежду на то, что нынешние лидеры России и США смогут превзойти своих предшественников и во имя спасения мира найдут точки соприкосновения для диалога. "Надеюсь, что нынешние лидеры смогут превзойти своих предшественников и во имя спасения мира найти точки соприкосновения для диалога", - заявила она, комментируя отношения России и США и подчеркнув, что "угроза ядерной войны - это опасность для всего мира". По воспоминаниям Масси, Рейган и Горбачев в 1988 году начали свое общение впервые с темы Бога, и именно экс-советница посоветовала покойному американскому лидеру выступить с речью в Даниловском монастыре в Москве. "Тема христианских ценностей сейчас тоже важна. Как старт", - отметила Масси. Она указала, что когда Рейган покидал Москву, то сообщил прессе, что за успех его визита в СССР ответственен Горбачев как глава советского государства. "Раньше президенты умели разговаривать", - сказала Масси, оценивая те переговоры. В декабре Масси в интервью РИА Новости также отмечала, что после ее встречи с Рейганом глава Белого дома перестал называть СССР "империей зла" и ей удалось пояснить "президенту и его окружению, что СССР - это та же самая Россия, с которой у США были длительные отношения". Сам Рейган в личных письмах Масси говорил о возникшей симпатии между ним и Горбачевым. Копии писем предоставил в распоряжение РИА Новости полномочный представитель Масси в России Балтазар Шальденбранд. По итогам визита в Москву Рейган писал, что благодарен своей советнице за помощь в подготовке к визиту в СССР, которая стала для него "неоценимым подспорьем". Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй". С 29 мая по 2 июня 1988 года в Москве состоялась встреча Горбачева и Рейгана. В ходе встречи был подписан ряд документов, включая Соглашение между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, Соглашение между правительством СССР и правительством США по поиску и спасению на море и Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области транспортной науки и технологии.

https://ria.ru/20230525/voyna-1874220544.html

https://ria.ru/20230525/dollar-1874128314.html

https://ria.ru/20230524/medvedev-1873757902.html

ссср

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, россия, сша