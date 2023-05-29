https://ria.ru/20230529/kvartiry-1874822818.html

Более 1900 дольщиков Urban Group получат ключи от квартир

Более 1900 дольщиков Urban Group получат ключи от квартир - РИА Новости, 29.05.2023

Более 1900 дольщиков Urban Group получат ключи от квартир

Более 1,9 тысячи дольщиков обанкротившейся компании Urban Group, строившей в Подмосковье, получат ключи от своих квартир, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:05

2023-05-29T14:05

2023-05-29T14:05

новости подмосковья

андрей воробьев

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

московская область (подмосковье)

жилье

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 1,9 тысячи дольщиков обанкротившейся компании Urban Group, строившей в Подмосковье, получат ключи от своих квартир, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В сообщении указывается, что последними сданными объектами застройщика стали дома в жилом комплексе "Лайково". "Более 13,5 тысячи человек уже получили ключи или денежные компенсации, а теперь мы ввели последние 12 домов в ЖК "Лайково". Свыше 1,9 тысячи дольщиков получат долгожданные ключи, и, таким образом, мы поставим точку в эпопее с Urban Group. Также приложим все силы, чтобы выполнить поручение президента и до конца года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье", - цитирует пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. Суммарно удалось решить проблемы более 15 тысяч человек, купивших квартиры в проектах Urban Group. "После банкротства застройщика в 2018 году остановилась стройка 65 многоквартирных домов, в которых приобрели квартиры более 15,6 тысячи человек. На уровне правительства была разработана дорожная карта для восстановления прав пострадавших дольщиков. И на сегодня все дома, которые планировалось достроить, введены в эксплуатацию", - рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что речь идет о многоквартирных домах в подмосковных жилых комплексах "Солнечная система", "Опалиха О3", "Митино О2", "Видный город", "Лесобережный" и "Лайково". В общей сложности Фонд развития территорий (ФРТ), которому были переданы права и обязанности застройщика, за четыре года возвел здесь почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также инженерные сооружения и дорожно-транспортную инфраструктуру. Последним объектом, достроенным ФРТ за Urban Group, стал жилой комплекс "Лайково". "Это 12 зданий общей площадью более 252 тысяч квадратных метров. В них расположены свыше 3 тысяч квартир. Этот жилой комплекс стал шестым и последним, в котором ФРТ достраивал дома за Urban Group", - цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. Всего в результате реализации дорожной карты около 15 тысяч человек получили или находятся в процессе получения жилья, еще почти 700 дольщикам были перечислены компенсации. Urban Group входила в перечень 20 крупнейших застройщиков России по объему строящегося жилья. В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 2011 года по первый квартал 2018 года был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков, входивших в группу (ООО "Ваш город", ООО "Хайгейт", ООО "Ивастрой", ООО "Экоквартал", АО "Континент проект"). Согласно плану мероприятий (дорожной карте) по восстановлению прав дольщиков в многоквартирных домах Urban Group, утвержденному правительством РФ, достраивал жилые дома Фонд развития территорий (ранее Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства).

https://realty.ria.ru/20230524/laykovo-1873834762.html

https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html

https://realty.ria.ru/20230323/novostroyki-1859864374.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, московская область (подмосковье), жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), обманутые дольщики в россии