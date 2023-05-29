https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне

Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне - РИА Новости, 29.05.2023

Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне

Три дня на севере Косово идет противостояние между местными властями и сербами, которые, вопреки воле Евросоюза и США, продолжают считать регион частью Сербии... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:32

2023-05-29T23:32

2023-05-29T23:51

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Три дня на севере Косово идет противостояние между местными властями и сербами, которые, вопреки воле Евросоюза и США, продолжают считать регион частью Сербии. Вечером 29 мая произошли уличные столкновения, в ходе которых были ранены свыше 90 человек. Придет ли Белград на помощь соотечественникам — в материале РИА Новости.Выборы не выборыВ этот раз причина беспорядков — выборы глав муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которые сербы проигнорировали. В результате при явке чуть больше трех процентов победу одержали этнические косовары. Однако при попытке пройти на рабочие места они наткнулись на массовые акции протеста. Попасть внутрь зданий получилось только при помощи силовиков.Официальный Белград заявил, что таким образом сербы пригласили Приштину к диалогу, и призвал западных посредников помочь в урегулировании конфликта. Однако США и Евросоюз посчитали выборы законными.Несмотря на это, сербы продолжили протестовать. Миротворцы попытались разогнать людей слезоточивым газом, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Митингующие ответили бутылками и камнями. В итоге пострадали свыше 50 мирных жителей и больше 40 миротворцев KFOR.Назад в будущееПрезидент Сербии Александр Вучич, обращаясь к нации, заявил, что на протяжении нескольких месяцев власти Косово пытаются спровоцировать кровопролитный конфликт Белграда с НАТО. При этом миротворцы KFOR защищают не мирных жителей, а "фальшивых" мэров, избранных при крошечной явке.Вучич подчеркнул, что Сербия не допустит преследований, погромов или убийств сербов в Косово. В связи с этим утром 30 мая он встретится с представителями США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы объяснить им суть происходящего. По словам Вучича, он намерен сохранить мир, а для этого нужно, чтобы западные лидеры урезонили Приштину. При этом ближайшую ночь президент проведет вместе со своей армией на границе с Косово.Между тем пока только Россия выражает сочувствие Белграду. "Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение", — сказал глава МИД России Сергей Лавров.Позиция ЗападаПредставитель KFOR заявил, что миротворческий контингент подвергся "неспровоцированному нападению". В НАТО "решительно осудили" действия протестующих и призвали немедленно остановить насилие.В свою очередь, президент частично признанного Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент KFOR и журналистов. При этом она назвала сербские структуры на севере региона нелегальными, превратившимися в "преступные банды".В МИД Турции сообщили, что Анкара с беспокойством следит за событиями на севере Косово и призывает все стороны конфликта к снижению напряженности. Турки высоко оценили "конструктивную роль" миротворческого контингента. Берлин тоже осудил столкновения на севере Косово и призвал к деэскалации, поэтому Приштина и Белград должны немедленно начать переговоры.Выхода нетЭксперт Финансового университета Денис Денисов заявил РИА Новости, что в сложившихся обстоятельствах у Белграда почти нет возможностей для того, чтобы помочь косовским сербам."Если Белград применит армию, Запад воспримет это как атаку против KFOR, то есть против НАТО. Это самый маловероятный вариант развития событий. Вместо этого Вучич может запросить экстренное заседание Совбеза ООН. Это будет сильный символический жест, но практическая отдача будет незначительной. В информационном плане можно продолжать рассказывать о нарушении Приштиной всех достигнутых ранее соглашений, но и это не поможет урегулировать конфликт", — подчеркнул эксперт.По мнению Денисова, страны Запада обозначили свою позицию, когда признали выборы на севере Косово, и не станут ее менять. Даже если Белград решит обложить Косово экономическими санкциями, Приштине хватит союзников, чтобы нивелировать сербские ограничения. "Перевернуть доску" могло бы вмешательство таких держав, как Россия, Китай, Индия или Бразилия.Денисов считает, что при наилучшем для сербов варианте косовские мэры юридически сохранят свои должности, но вернутся в Приштину. При этом северная часть Косово останется под фактически сербским самоуправлением. Впрочем, возможен и другой вариант: силы KFOR разгонят протестующих и силой навяжут местным жителям "избранное" руководство.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

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в мире, белград (город), косово, сергей лавров, александр вучич, нато, оон, приштина