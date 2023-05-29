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Вучич встретится с послами России и Китая - РИА Новости, 29.05.2023
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23:20 29.05.2023 (обновлено: 23:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943078.html
Вучич встретится с послами России и Китая
Вучич встретится с послами России и Китая - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич встретится с послами России и Китая
Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила администрация Вучича. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:20
2023-05-29T23:42
в мире
россия
китай
косово
сербия
евросоюз
нато
александр вучич
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила администрация Вучича."Президент... встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11.00 (12.00) мск", - сообщила администрация."Президент... встретится с послом КНР Чен Бо во вторник, 30 мая, в 12.00 (13.00 мск)", - говорится в другом сообщении.Ранее глава сербского государства заявил, что в 8.00 (9.00 мск) проведет встречу с послами пяти стран Запада: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Администрация Вучича уточнила, что в разговоре будет участвовать и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.По словам Вучича пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, силовики задержали еще четырех сербов. Согласно данным Вучича, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
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в мире, россия, китай, косово, сербия, евросоюз, нато, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Китай, Косово, Сербия, Евросоюз, НАТО, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич встретится с послами России и Китая

Вучич встретится с послами России и Китая из-за обострения ситуации в Косово

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила администрация Вучича.
"Президент... встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11.00 (12.00) мск", - сообщила администрация.
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"Президент... встретится с послом КНР Чен Бо во вторник, 30 мая, в 12.00 (13.00 мск)", - говорится в другом сообщении.
Ранее глава сербского государства заявил, что в 8.00 (9.00 мск) проведет встречу с послами пяти стран Запада: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Администрация Вучича уточнила, что в разговоре будет участвовать и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
По словам Вучича пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, силовики задержали еще четырех сербов. Согласно данным Вучича, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
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