https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943078.html

Вучич встретится с послами России и Китая

Вучич встретится с послами России и Китая - РИА Новости, 29.05.2023

Вучич встретится с послами России и Китая

Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила администрация Вучича. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:20

2023-05-29T23:20

2023-05-29T23:42

в мире

россия

китай

косово

сербия

евросоюз

нато

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874899744_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_97061862c505c9676e6346e269129b9a.jpg

БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила администрация Вучича."Президент... встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11.00 (12.00) мск", - сообщила администрация."Президент... встретится с послом КНР Чен Бо во вторник, 30 мая, в 12.00 (13.00 мск)", - говорится в другом сообщении.Ранее глава сербского государства заявил, что в 8.00 (9.00 мск) проведет встречу с послами пяти стран Запада: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Администрация Вучича уточнила, что в разговоре будет участвовать и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.По словам Вучича пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, силовики задержали еще четырех сербов. Согласно данным Вучича, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

россия

китай

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, косово, сербия, евросоюз, нато, александр вучич, александр боцан-харченко