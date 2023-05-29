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Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе - РИА Новости, 29.05.2023
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22:58 29.05.2023 (обновлено: 23:00 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874941348.html
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе
Сербский президент Александр Вучич заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:58
2023-05-29T23:00
в мире
косово
сербия
александр вучич
нато
оон
альбин курти
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском регионе, власти Сербии предупреждали об этом, но никто не хотел слушать."Хотя мы месяцами говорили, что Альбин Курти имеет всего одно желание - вызвать конфликт в Косово и Метохии, довести до кровопролития весь регион, мало кто хотел услышать правду и мало кто хотел понять, в чем суть всего происходящего в Косово и Метохии. А в последние три дня и слепой, и политически неграмотный мог понять, что готовилось", - сказал Вучич в обращении к гражданам.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, требуя отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.По словам Вучича, пострадали 52 серба, из них трое тяжелораненых. Силовики задержали четверых сербов. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии отмечал в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
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5
4.7
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в мире, косово, сербия, александр вучич, нато, оон, альбин курти, милош вучевич
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО, ООН, Альбин Курти, Милош Вучевич
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе

Вучич: косовский "премьер" Курти хочет спровоцировать кровопролитие в Балканском регионе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском регионе, власти Сербии предупреждали об этом, но никто не хотел слушать.
«
"Хотя мы месяцами говорили, что Альбин Курти имеет всего одно желание - вызвать конфликт в Косово и Метохии, довести до кровопролития весь регион, мало кто хотел услышать правду и мало кто хотел понять, в чем суть всего происходящего в Косово и Метохии. А в последние три дня и слепой, и политически неграмотный мог понять, что готовилось", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, требуя отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
По словам Вучича, пострадали 52 серба, из них трое тяжелораненых. Силовики задержали четверых сербов. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии отмечал в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
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В миреКосовоСербияАлександр ВучичНАТОООНАльбин КуртиМилош Вучевич
 
 
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