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МИД Германии призвал к деэскалации после столкновений в Косово
МИД Германии призвал к деэскалации после столкновений в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
МИД Германии призвал к деэскалации после столкновений в Косово
Берлин осуждает столкновения на севере непризнанного Косово и призывает к деэскалации, сообщается в официальном заявлении министерства иностранных дел Германии. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:41
2023-05-29T22:41
2023-05-29T22:41
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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Берлин осуждает столкновения на севере непризнанного Косово и призывает к деэскалации, сообщается в официальном заявлении министерства иностранных дел Германии. "Мы призываем к немедленному прекращению любого насилия и любых действий, разжигающих напряженность. Сейчас срочно необходима деэскалация. Мы настоятельно призываем Косово и Сербию без дальнейших проволочек начать переговоры с этой целью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. МИД страны осудил столкновения на севере непризнанного Косово, в результате которых, по данным ведомства, пострадали "десятки" представителей сил KFOR, НАТО и обычных жителей, призвав стороны продолжить работу по выполнению достигнутого в начале года соглашения о нормализации. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
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в мире, косово, берлин (город), сербия, мид германии, нато
В мире, Косово, Берлин (город), Сербия, МИД Германии, НАТО
МИД Германии призвал к деэскалации после столкновений в Косово
МИД Германии призвал к деэскалации после столкновений на севере Косово