https://ria.ru/20230529/kosovo-1874932575.html

Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово

Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово

При столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое ранены тяжело, заявил президент Сербии... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:22

2023-05-29T21:22

2023-05-29T22:04

в мире

косово

сербия

александр вучич

нато

милош вучевич

евросоюз

косовска-митровица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874899744_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_97061862c505c9676e6346e269129b9a.jpg

БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. При столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое ранены тяжело, заявил президент Сербии Александр Вучич.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы."Пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу Северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжелораненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев", - сказал Вучич в обращении к гражданам.По его словам, Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая – в руку, мужчина находится на интенсивной терапии. Он добавил, что тяжелые травмы от многочисленных ударов рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Вучич сообщил, что силовики задержали еще четверых сербов.По данным Вучича пострадал 41 военный KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей.Бойкот поддержали и граждане – сообщалось, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными.В мае власти Приштины попытались поставить на севере края мэров-албанцев, выигравших выборы. Сербы в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 26 мая пытались не допустить в административные здания косовоалбанских чиновников и силовиков, в итоге косовская полиция силой заняла здания. Десять человек попали в больницу с легкими травмами из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Косовская полиция заявила, что при столкновении с протестующими пострадали пять полицейских.Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами". Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные выдвинулись в сторону Косово и Метохии.В субботу, 27 мая, совет национальной безопасности Сербии заявил, что контингент НАТО не поступил согласно полномочиям в ходе силовой акции косовской полиции, и сербская армия остается в максимальной боеготовности. В воскресенье министр обороны Сербии заявил, что напряженность в крае достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

косово

сербия

косовска-митровица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, сербия, александр вучич, нато, милош вучевич, евросоюз, косовска-митровица