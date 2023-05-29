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Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023
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21:22 29.05.2023 (обновлено: 22:04 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874932575.html
Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово
Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово
При столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое ранены тяжело, заявил президент Сербии... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:22
2023-05-29T22:04
в мире
косово
сербия
александр вучич
нато
милош вучевич
евросоюз
косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. При столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое ранены тяжело, заявил президент Сербии Александр Вучич.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы."Пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу Северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжелораненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев", - сказал Вучич в обращении к гражданам.По его словам, Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая – в руку, мужчина находится на интенсивной терапии. Он добавил, что тяжелые травмы от многочисленных ударов рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Вучич сообщил, что силовики задержали еще четверых сербов.По данным Вучича пострадал 41 военный KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей.Бойкот поддержали и граждане – сообщалось, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными.В мае власти Приштины попытались поставить на севере края мэров-албанцев, выигравших выборы. Сербы в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 26 мая пытались не допустить в административные здания косовоалбанских чиновников и силовиков, в итоге косовская полиция силой заняла здания. Десять человек попали в больницу с легкими травмами из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Косовская полиция заявила, что при столкновении с протестующими пострадали пять полицейских.Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами". Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные выдвинулись в сторону Косово и Метохии.В субботу, 27 мая, совет национальной безопасности Сербии заявил, что контингент НАТО не поступил согласно полномочиям в ходе силовой акции косовской полиции, и сербская армия остается в максимальной боеготовности. В воскресенье министр обороны Сербии заявил, что напряженность в крае достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, нато, милош вучевич, евросоюз, косовска-митровица
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Милош Вучевич, Евросоюз, Косовска-Митровица
Вучич назвал число пострадавших сербов в беспорядках на севере Косово

Вучич: в беспорядках на севере Косово пострадали 52 серба

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. При столкновениях с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое ранены тяжело, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
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28 мая, 22:57
"Пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу Северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжелораненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
По его словам, Галяк прооперирован, одна пуля попала в район тазобедренного сустава, другая – в руку, мужчина находится на интенсивной терапии. Он добавил, что тяжелые травмы от многочисленных ударов рукам и ногам получил экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Вучич сообщил, что силовики задержали еще четверых сербов.
По данным Вучича пострадал 41 военный KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.
В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей.
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Бойкот поддержали и граждане – сообщалось, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными.
В мае власти Приштины попытались поставить на севере края мэров-албанцев, выигравших выборы. Сербы в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 26 мая пытались не допустить в административные здания косовоалбанских чиновников и силовиков, в итоге косовская полиция силой заняла здания. Десять человек попали в больницу с легкими травмами из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Косовская полиция заявила, что при столкновении с протестующими пострадали пять полицейских.
Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами". Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные выдвинулись в сторону Косово и Метохии.
В субботу, 27 мая, совет национальной безопасности Сербии заявил, что контингент НАТО не поступил согласно полномочиям в ходе силовой акции косовской полиции, и сербская армия остается в максимальной боеготовности. В воскресенье министр обороны Сербии заявил, что напряженность в крае достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.
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