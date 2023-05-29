https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928029.html

В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО

В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО - РИА Новости, 29.05.2023

В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО

Одиннадцать итальянских военнослужащих из состава международного контингента KFOR, который под руководством НАТО отвечает за обеспечение стабильности в Косово,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:44

2023-05-29T20:44

2023-05-29T21:55

в мире

косово

сербия

антонио таяни

нато

мид италии

милош вучевич

косовска-митровица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874762878_0:227:3072:1954_1920x0_80_0_0_7e072c8359d776deae832641b40b0690.jpg

РИМ, 29 мая — РИА Новости. Одиннадцать итальянских военнослужащих из состава международного контингента KFOR, который под руководством НАТО отвечает за обеспечение стабильности в Косово, были ранены в ходе столкновений, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter."Хочу выразить солидарность с военными миссии KFOR, которые были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них - 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира", - написал Таяни в Twitter.По данным газеты la Repubblica, всего в ходе столкновений в Косово получил ранения 41 военнослужащий контингента KFOR.Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере Косово и Метохии и стали требовать отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, были слышны выстрелы.Директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек сообщил журналистам, что более 50 человек обратились за помощью медиков после столкновений на севере края.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928626.html

косово

сербия

косовска-митровица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, сербия, антонио таяни, нато, мид италии, милош вучевич, косовска-митровица, александр вучич