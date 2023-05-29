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В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО - РИА Новости, 29.05.2023
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20:44 29.05.2023 (обновлено: 21:55 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928029.html
В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО
В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО - РИА Новости, 29.05.2023
В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО
Одиннадцать итальянских военнослужащих из состава международного контингента KFOR, который под руководством НАТО отвечает за обеспечение стабильности в Косово,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:44
2023-05-29T21:55
в мире
косово
сербия
антонио таяни
нато
мид италии
милош вучевич
косовска-митровица
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РИМ, 29 мая — РИА Новости. Одиннадцать итальянских военнослужащих из состава международного контингента KFOR, который под руководством НАТО отвечает за обеспечение стабильности в Косово, были ранены в ходе столкновений, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter."Хочу выразить солидарность с военными миссии KFOR, которые были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них - 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира", - написал Таяни в Twitter.По данным газеты la Repubblica, всего в ходе столкновений в Косово получил ранения 41 военнослужащий контингента KFOR.Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере Косово и Метохии и стали требовать отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, были слышны выстрелы.Директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек сообщил журналистам, что более 50 человек обратились за помощью медиков после столкновений на севере края.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
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в мире, косово, сербия, антонио таяни, нато, мид италии, милош вучевич, косовска-митровица, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, Антонио Таяни, НАТО, МИД Италии, Милош Вучевич, Косовска-Митровица, Александр Вучич
В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий миссии НАТО

Глава МИД Италии Таяни сообщил о ранении 41 военного KFOR во время столкновений в Косово

© AP Photo / Marjan VuceticМиссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
Читать ria.ru в
РИМ, 29 мая — РИА Новости. Одиннадцать итальянских военнослужащих из состава международного контингента KFOR, который под руководством НАТО отвечает за обеспечение стабильности в Косово, были ранены в ходе столкновений, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter.
"Хочу выразить солидарность с военными миссии KFOR, которые были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них - 11 итальянцев, трое из которых находятся в серьезном состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Итальянские военные продолжают выполнять свои обязанности во имя мира", - написал Таяни в Twitter.
По данным газеты la Repubblica, всего в ходе столкновений в Косово получил ранения 41 военнослужащий контингента KFOR.
Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере Косово и Метохии и стали требовать отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, были слышны выстрелы.
Директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек сообщил журналистам, что более 50 человек обратились за помощью медиков после столкновений на севере края.
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
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Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
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В миреКосовоСербияАнтонио ТаяниНАТОМИД ИталииМилош ВучевичКосовска-МитровицаАлександр Вучич
 
 
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