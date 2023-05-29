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В Турции призвали снизить напряженность на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023
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20:22 29.05.2023 (обновлено: 20:40 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874924953.html
В Турции призвали снизить напряженность на севере Косово
В Турции призвали снизить напряженность на севере Косово - РИА Новости, 29.05.2023
В Турции призвали снизить напряженность на севере Косово
Турция с беспокойством следит за событиями на севере Косово, призывает к снижению напряженности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:22
2023-05-29T20:40
в мире
турция
косово
сербия
александр вучич
нато
оон
евросоюз
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция с беспокойством следит за событиями на севере Косово, призывает к снижению напряженности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.По данным директора больницы в Северной Косовска-Митровице Златана Элека, в результате столкновений в Звечане между сербами и полицией самопровозглашенного Косово, а также контингентом НАТО KFOR пострадали 50 граждан, двое ранены тяжело."Мы с беспокойством следим за событиями на севере Косово. Эти инциденты подрывают региональную безопасность и стабильность. Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и действий, которые могут привести к эскалации напряженности", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.МИД Турции отмечает, что Анкара "высоко оценивает конструктивную роль миротворческих сил Косово (KFOR) в предотвращении эскалации"."Мы с сожалением узнали, что некоторые солдаты получили легкие ранения в результате этих инцидентов. Единственным способом снижения напряженности и установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса в продолжающемся процессе диалога", - говорится в заявлении.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
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в мире, турция, косово, сербия, александр вучич, нато, оон, евросоюз, милош вучевич
В мире, Турция, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО, ООН, Евросоюз, Милош Вучевич
В Турции призвали снизить напряженность на севере Косово

МИД Турции призвал снизить напряженность на севере Косово

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция с беспокойством следит за событиями на севере Косово, призывает к снижению напряженности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.
По данным директора больницы в Северной Косовска-Митровице Златана Элека, в результате столкновений в Звечане между сербами и полицией самопровозглашенного Косово, а также контингентом НАТО KFOR пострадали 50 граждан, двое ранены тяжело.
«
"Мы с беспокойством следим за событиями на севере Косово. Эти инциденты подрывают региональную безопасность и стабильность. Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия и действий, которые могут привести к эскалации напряженности", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
МИД Турции отмечает, что Анкара "высоко оценивает конструктивную роль миротворческих сил Косово (KFOR) в предотвращении эскалации".
«
"Мы с сожалением узнали, что некоторые солдаты получили легкие ранения в результате этих инцидентов. Единственным способом снижения напряженности и установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса в продолжающемся процессе диалога", - говорится в заявлении.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
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Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
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