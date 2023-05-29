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Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
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19:58 29.05.2023 (обновлено: 20:10 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874922061.html
Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово
Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово - РИА Новости, 29.05.2023
Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения на севере Косово и Метохии вечером в понедельник, сообщила администрация... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:58
2023-05-29T20:10
в мире
косово
сербия
косовска-митровица
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения на севере Косово и Метохии вечером в понедельник, сообщила администрация сербского лидера."В связи с ситуацией в Косово и Метохии президент... обратится к общественности сегодня, 29 мая, в 20.00 (21.00 мск)", - заявила администрация Вучича.По данным директора больницы в Северной Косовска-Митровице Златана Элека, в результате столкновений в Звечане между сербами и полицией самопровозглашенного Косово, а также контингентом НАТО KFOR пострадали 50 граждан, двое ранены тяжело.
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в мире, косово, сербия, косовска-митровица, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, Александр Вучич, НАТО
Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич обратится к гражданам из-за обострения ситуации в Косово

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны из-за обострения на севере Косово и Метохии вечером в понедельник, сообщила администрация сербского лидера.
"В связи с ситуацией в Косово и Метохии президент... обратится к общественности сегодня, 29 мая, в 20.00 (21.00 мск)", - заявила администрация Вучича.
По данным директора больницы в Северной Косовска-Митровице Златана Элека, в результате столкновений в Звечане между сербами и полицией самопровозглашенного Косово, а также контингентом НАТО KFOR пострадали 50 граждан, двое ранены тяжело.
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