https://ria.ru/20230529/kosovo-1874919031.html

В беспорядках на севере Косово пострадали более 50 человек

В беспорядках на севере Косово пострадали более 50 человек - РИА Новости, 29.05.2023

В беспорядках на севере Косово пострадали более 50 человек

Более 50 человек обратились за медпомощью после столкновений на севере Косово и Метохии, заявил директор клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:38

2023-05-29T19:38

2023-05-29T21:13

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александр вучич

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 50 человек обратились за медпомощью после столкновений на севере Косово и Метохии, заявил директор клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек."Один мужчина находится в операционной, доктора борются за его жизнь. У него огнестрельное ранение тазобедренного сустава. Еще один раненый проходит диагностику. Среди пострадавших и бывший главврач больницы, и экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, получивший несколько ударов в грудную клетку", — приводит его слова издание "Вечерне новости".Врач уточнил, что пострадавшие попали в больницу с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.По данным итальянских СМИ, во время столкновений пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR. Как отметил глава МИД Италии Антонио Таяни, среди них 11 итальянцев, трое получили серьезные травмы.Сегодня вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Там перед зданием органов местной власти собрались местные сербы и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Подойти к зданию им не позволяли косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.В соседних муниципалитетах — Лепосавиче и Зубин-Потоке — протестующие мирно разошлись по домам.В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Хотя явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.Двадцать шестого мая бойцы косовоалбанской полиции силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения, в которых от действий полиции пострадали десять человек.Президент Сербии Александр Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.Сегодня посол США в Приштине Джеффри Ховенир указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

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приштина

косовска-митровица

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в мире, косово, приштина, косовска-митровица, милош вучевич, александр вучич, нато