https://ria.ru/20230529/kosovo-1874916367.html

СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение

СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение

Пострадавший в столкновениях на севере Косово и Метохии между полицейскими самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО с одной стороны и местными... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:21

2023-05-29T19:21

2023-05-29T19:50

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Пострадавший в столкновениях на севере Косово и Метохии между полицейскими самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО с одной стороны и местными жителями с другой стороны серб ранен из автоматического оружия, заявило агентство Танюг.Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям.По данным портала около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, слышны были выстрелы. Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия."Есть множество пострадавших с обеих сторон. Один серб получил пулевое ранение из "Калашникова", среди пострадавших и корреспондент Танюга, которому светошумовая граната упала под ноги. Пострадавшие помещены в поликлинику Звечана, тяжелораненый перевезен в больницу северной Косовска-Митровицы", - сообщило агентство.Отмечается, что в муниципалитетах Лепосавич и Зубин-Поток протестующие в понедельник мирно разошлись по домам.Посол США в Приштине Джеффри Ховенир в понедельник встретился с "президентом" Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.Перед Османи он провел встречу с двумя из четырех косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Два новых главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти не пришли на разговор с послом США.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874919031.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

косово, в мире, сербия, приштина, оон, нато, евросоюз