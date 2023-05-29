https://ria.ru/20230529/kosovo-1874916367.html
СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение
СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение
Пострадавший в столкновениях на севере Косово и Метохии между полицейскими самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО с одной стороны и местными... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:21
2023-05-29T19:21
2023-05-29T19:50
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Пострадавший в столкновениях на севере Косово и Метохии между полицейскими самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО с одной стороны и местными жителями с другой стороны серб ранен из автоматического оружия, заявило агентство Танюг.Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям.По данным портала около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, слышны были выстрелы. Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия."Есть множество пострадавших с обеих сторон. Один серб получил пулевое ранение из "Калашникова", среди пострадавших и корреспондент Танюга, которому светошумовая граната упала под ноги. Пострадавшие помещены в поликлинику Звечана, тяжелораненый перевезен в больницу северной Косовска-Митровицы", - сообщило агентство.Отмечается, что в муниципалитетах Лепосавич и Зубин-Поток протестующие в понедельник мирно разошлись по домам.Посол США в Приштине Джеффри Ховенир в понедельник встретился с "президентом" Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.Перед Османи он провел встречу с двумя из четырех косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Два новых главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти не пришли на разговор с послом США.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874919031.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косово, в мире, сербия, приштина, оон, нато, евросоюз
Косово, В мире, Сербия, Приштина, ООН, НАТО, Евросоюз
СМИ: пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение
"Танюг": пострадавший на протестах в Косово серб получил пулевое ранение из автомата
БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости.
Пострадавший в столкновениях на севере Косово и Метохии между полицейскими самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО с одной стороны и местными жителями с другой стороны серб ранен из автоматического оружия, заявило агентство Танюг
.
Утром в понедельник сотни, затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям.
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По данным портала около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошено около 30 светошумовых гранат, слышны были выстрелы. Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия.
«
"Есть множество пострадавших с обеих сторон. Один серб получил пулевое ранение из "Калашникова", среди пострадавших и корреспондент Танюга, которому светошумовая граната упала под ноги. Пострадавшие помещены в поликлинику Звечана, тяжелораненый перевезен в больницу северной Косовска-Митровицы", - сообщило агентство.
Отмечается, что в муниципалитетах Лепосавич и Зубин-Поток протестующие в понедельник мирно разошлись по домам.
Посол США
в Приштине
Джеффри Ховенир в понедельник встретился с "президентом" Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.
Перед Османи он провел встречу с двумя из четырех косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Два новых главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица
и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти
не пришли на разговор с послом США.
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Министр обороны Сербии Милош Вучевич
сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН
в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Президент Сербии Александр Вучич
в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
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Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС
EULEX и машины гражданских лиц.
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.