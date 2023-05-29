https://ria.ru/20230529/kosovo-1874914200.html

Сербский журналист пострадал в беспорядках в Косово

Сербский журналист пострадал в беспорядках в Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Сербский журналист пострадал в беспорядках в Косово

Журналист сербского агентства Танюг травмирован в ходе столкновений между сербами с одной стороны и полицейскими самопровозглашенной республики вместе с бойцами РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:06

2023-05-29T19:06

2023-05-29T19:06

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Журналист сербского агентства Танюг травмирован в ходе столкновений между сербами с одной стороны и полицейскими самопровозглашенной республики вместе с бойцами контингента НАТО с другой в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии. Утром в понедельник сотни, а затем тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, они требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR призвал местных албанцев и сербов воздержаться от эскалации на севере края и сообщил об увеличения присутствия своих сил, а также о контакте с силовиками в Белграде и Приштине. По данным портала Kosovo Online, около 17.00 (18.00 мск) начались беспорядки, представителей партии "Сербский список", которые стояли с гражданами, бойцы KFOR втянули за свой кордон. Был применен слезоточивый газ, медики оказывают помощь пострадавшим от него. Брошено около 30 светошумовых гранат, слышны были выстрелы. Сообщается, что как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень получил тяжелое огнестрельное ранение. Пострадавшие доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы. "Корреспондент Танюга травмирован, ему под ноги упала светошумовая граната, есть боль в ноге и небольшое кровотечение, медпомощь не оказана. Конфликт начался, когда от 200 до 300 сербов отказались выполнить требования KFOR и отойти от машин косовской полиции, которые были окружены сербами. Бойцы контингента пошли на демонстрантов, применяя дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ полетели бутылки и камни, пострадали несколько человек из KFOR, после чего толпа разбежалась" - передает агентство Танюг. Посол США в Приштине Джеффри Ховенир в понедельник встретился с "президентом" Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края. Перед Османи он провел встречу с двумя из четырех косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Два новых главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти не пришли на разговор с послом США. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

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в мире, косово, сербия, приштина, милош вучевич, александр вучич, нато, евросоюз, альбин курти, оон