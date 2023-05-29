https://ria.ru/20230529/kosovo-1874905892.html

Двух сербов ранили в столкновениях в Косово, пишут СМИ

Двух сербов ранили в столкновениях в Косово, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

Двух сербов ранили в столкновениях в Косово, пишут СМИ

Двое сербов получили ранения в столкновениях в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии с силовиками самопровозглашенной республики и бойцами... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:25

2023-05-29T18:25

2023-05-29T19:52

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Двое сербов получили ранения в столкновениях в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии с силовиками самопровозглашенной республики и бойцами контингента НАТО, передает портал Kosovo Online.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военные контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют сербам подойти к зданиям. KFOR призвал местных албанцев и сербов воздержаться от эскалации и сообщил об увеличении присутствия своих сил, а также о контакте с силовиками в Белграде и Приштине.По данным портала, около 17.00 (18.00 мск) начались беспорядки, представителей партии "Сербский список", которые стояли с гражданами, бойцы KFOR втянули за свой кордон. Был распылен слезоточивый газ, медики оказывают помощь пострадавшим от него. Брошено около 30 светошумовых гранат, были слышны выстрелы."Как минимум двое сербов ранены, из них один молодой парень, он тяжело ранен из огнестрельного оружия, после того как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а сотрудники косовской полиции открыли огонь. Пострадавшие доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы", - передает портал, который разместил фотографии беспорядков.В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей.Бойкот поддержали и граждане – директор канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабмине Петар Петкович заявил, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными.В мае власти Приштины попытались поставить на севере края мэров-албанцев, выигравших выборы. Сербы в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 26 мая пытались не допустить в административные здания косовоалбанских чиновников и силовиков, в итоге косовская полиция силой заняла здания.Десять человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок, попали в больницу. Косовская полиция заявила, что при столкновении с протестующими пострадали пять полицейских и служебные автомобили.Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами". Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные выдвинулись в сторону Косово и Метохии.В субботу, 27 мая, совет национальной безопасности Сербии заявил, что контингент НАТО не поступил согласно полномочиям в ходе силовой акции косовской полиции, и сербская армия остается в максимальной боеготовности. В воскресенье министр обороны Сербии заявил, что напряженность в крае достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.В понедельник посол США в Приштине Джеффри Ховенир провел встречу с двумя из четырех новых косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Двое других – главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти – не пришли на встречу.Также в понедельник Ховенир встретился с "президентом" самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, косово, белград (город), приштина, нато, сербия, евросоюз