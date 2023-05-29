https://ria.ru/20230529/kosovo-1874832704.html

Европарламент призвал Приштину отозвать силовиков с севера Косово

Европарламент призвал Приштину отозвать силовиков с севера Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Европарламент призвал Приштину отозвать силовиков с севера Косово

Постоянный докладчик Европарламента по Косово Виола фон Краммон на пресс-конференции в Приштине призвала косовоалбанские власти отозвать силовиков с севера края РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:26

2023-05-29T14:26

2023-05-29T14:43

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Постоянный докладчик Европарламента по Косово Виола фон Краммон на пресс-конференции в Приштине призвала косовоалбанские власти отозвать силовиков с севера края и начать переговоры с сербами. Утром в понедельник сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR призвал местных албанцев и сербов воздержаться от эскалации на севере края и сообщил об увеличения присутствия своих сил, а также о контакте с силовиками в Белграде и Приштине. "Правительство (самопровозглашенного) Косово сильно рискует маневрами на севере. Является ли это формой хорошего управления, которого хотим? Вместо этого должно быть больше доброй воли для строительства взаимного доверия, диалог внутри Косово - единственный выход... Косовские власти должны подумать о мерах по строительству доверия, например, отведении спецподразделений с севера и начале переговоров", - заявила фон Краммон на брифинге в Приштине. На вопрос журналистов, почему она эмоционально обратилась к косовским силовикам "какого черта вы делаете", европейский дипломат ответила, что такой же вопрос задала бы в подобной ситуации и в Германии. При этом фон Краммон является постоянным и непримиримым критиком руководства в Белграде. Посол США в Приштине Джеффри Ховенир в понедельник всретился с "президентом" Вьосой Османи и указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края. Перед Османи он провел встречу с двумя из четырех косовоалбанских мэров от Демократической партии Косово - Илиром Печи и Измиром Зечири, избранными в Звечане и Зубин-Потоке. Два новых главы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица и Лепосавич Эрден Атич и Люльзим Хетеми от движения "Самоопределение" косовского "премьера" Альбина Курти не пришли на разговор с послом США. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти, милош вучевич, нато, европарламент, оон, александр вучич