https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:22
2023-05-29T13:22
2023-05-29T13:34
в мире
косово
сербия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы, если говорить о Европе, равную неделимую безопасность для всех государств, и которая означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара", - сказал Лавров журналистам.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, сергей лавров
В мире, Косово, Сербия, Сергей Лавров
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Лавров заявил, что из-за ситуации в Косово в Европе зреет большой взрыв