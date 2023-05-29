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Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом - РИА Новости, 29.05.2023
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13:22 29.05.2023 (обновлено: 13:34 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:22
2023-05-29T13:34
в мире
косово
сербия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы, если говорить о Европе, равную неделимую безопасность для всех государств, и которая означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара", - сказал Лавров журналистам.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html
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в мире, косово, сербия, сергей лавров
В мире, Косово, Сербия, Сергей Лавров
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом

Лавров заявил, что из-за ситуации в Косово в Европе зреет большой взрыв

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы, если говорить о Европе, равную неделимую безопасность для всех государств, и которая означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара", - сказал Лавров журналистам.
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Белграде заявили, что не допустят жертв среди сербов в Косово
Вчера, 11:51
Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Сербы потребовали от миссии НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета
Вчера, 12:31
 
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