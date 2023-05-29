https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом

Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом - РИА Новости, 29.05.2023

Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом

Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:22

2023-05-29T13:22

2023-05-29T13:34

в мире

косово

сербия

сергей лавров

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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг последнего обострения конфликта между Сербией и Косово тревожная, похоже, зреет "большой взрыв" в центре Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы, если говорить о Европе, равную неделимую безопасность для всех государств, и которая означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара", - сказал Лавров журналистам.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.

https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, сергей лавров