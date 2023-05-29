https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

Сербы потребовали от миссии НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета

Сербы потребовали от миссии НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета - РИА Новости, 29.05.2023

Сербы потребовали от миссии НАТО снять флаг Косово со здания муниципалитета

Лидеры крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" потребовали от контингента НАТО KFOR снять флаг самопровозглашенной республики Косово со здания... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:31

2023-05-29T12:31

2023-05-29T16:36

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БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Лидеры крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" потребовали от контингента НАТО KFOR снять флаг самопровозглашенной республики Косово со здания муниципалитета в городе Звечан и отвести спецназ косовской полиции с севера края, передает Радио и телевидение Косово. Утром сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти. Натовские военнослужащие со средствами разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют сербам подойти к зданиям. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Звечане, где толпа попыталась силой прорваться к муниципалитету, но ее остановила полиция."Председатель и зампредседателя "Сербского списка" Горан Ракич и Игор Симич выдвинули требование к KFOR снять косовский флаг со здания муниципалитета. Его туда повесил в пятницу новоизбранный мэр-албанец Илир Печи", — говорится в сообщении. Сам Печи после встречи с послом США Джеффри Ховениром заявил, что вернется на рабочее место в муниципалитете, несмотря на протесты. "С объяснением, что протест мирный, "Сербский список" также потребовал от KFOR отвода специальных подразделений косовской полиции с севера края", — добавил телеканал. В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Несмотря на то что явка не достигла и четырех процентов, в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.Двадцать шестого мая бойцы косовоалбанской полиции силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения, в которых от действий полиции пострадали десять человек.Президент Сербии Александр Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, приштина, оон, нато