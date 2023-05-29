https://ria.ru/20230529/kosovo-1874790757.html

Миссия НАТО усилила присутствие в Косово

Миссия НАТО усилила присутствие в Косово - РИА Новости, 29.05.2023

Миссия НАТО усилила присутствие в Косово

Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR призвал местных албанцев и сербов воздержаться от эскалации на севере края и сообщил об увеличении присутствия своих... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:12

2023-05-29T12:12

2023-05-29T12:40

косово

нато

в мире

евросоюз

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR призвал местных албанцев и сербов воздержаться от эскалации на севере края и сообщил об увеличении присутствия своих сил, а также о контакте с силовиками в Белграде и Приштине.Утром в понедельник сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям.Наиболее напряжённая обстановка в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией. Партия местных сербов "Сербский список" выдвинула требование к KFOR снять косовский флаг со здания муниципалитета, а также потребовала отвода специальных подразделений косовской полиции с севера края."Мы увеличили свое присутствие в четырех муниципалитетах на севере края... Цель KFOR - обеспечить безопасное окружение и свободу передвижения для всех общин в Косово в соответствии с мандатом по резолюции 1244 Совбеза ООН от 1999 года. Призываем все стороны воздержаться от действий, которые могли бы способствовать напряженности или вызвать эскалацию", - говорится в сообщении миссии НАТО для СМИ."Командующий KFOR остается в близком контакте с главными собеседниками, включая представителей структур и органов безопасности Косово, генштаб армии Сербии, миссию по верховенству закона ЕС EULEX и других представителей международного сообщества. KFOR призывает Белград и Приштину приступить к диалогу под руководством ЕС для снижения напряженности, как единственному пути к миру и нормализации", - говорится в сообщении.Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали пятеро полицейских и четыре служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу".Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874753155.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

косово, нато, в мире, евросоюз, сербия, александр вучич