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В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
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10:09 29.05.2023 (обновлено: 10:43 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874753155.html
В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов, сообщили СМИ
В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов, сообщили СМИ
Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, перед кордонами массово протестуют местные сербы, РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:09
2023-05-29T10:43
в мире
косово
сербия
александр вучич
приштина
нато
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, перед кордонами массово протестуют местные сербы, передает портал Kosovo online. Сербский президент Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что в Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти пытается стать региональным Владимиром Зеленским. Утром в понедельник сотни местных сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. "Большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям", - передает портал, который разместил фото и видео с места событий. Наиболее напряжённая обстановка в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт, подразделения армии Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу". Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html
https://ria.ru/20230527/kosovo-1874527891.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, приштина, нато
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Приштина, НАТО
В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов, сообщили СМИ

Kosovo online: миссия НАТО в Косово оцепила здания муниципалитетов на севере края

© AP Photo / Marjan VuceticМиссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, перед кордонами массово протестуют местные сербы, передает портал Kosovo online.
Сербский президент Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что в Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти пытается стать региональным Владимиром Зеленским.
Утром в понедельник сотни местных сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров.
"Большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям", - передает портал, который разместил фото и видео с места событий.
Наиболее напряжённая обстановка в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт, подразделения армии Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово
28 мая, 15:55
Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.
Косовский спецназ в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово
27 мая, 13:18
Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц.
Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу".
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
Баррикады на севере Митровицы, Косово - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Блинкен прокомментировал эскалацию напряженности между Косово и Сербией
26 мая, 21:23
 
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