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Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом - РИА Новости, 29.05.2023
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Шоубиз
 
14:56 29.05.2023 (обновлено: 21:16 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/kontsert-1874821351.html
Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом
Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом - РИА Новости, 29.05.2023
Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом
В одном из концертных залов столицы 28 мая состоялся масштабный сольный концерт певицы Елены Север в честь ее 50-летия. Поздравить исполнительницу пришли... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:56
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шоубиз
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. В одном из концертных залов столицы 28 мая состоялся масштабный сольный концерт певицы Елены Север в честь ее 50-летия. Поздравить исполнительницу пришли звездные коллеги: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Максим Фадеев, Сергей Лазарев и многие другие. Ведущим вечера стал Николай Басков. О том, как прошло шоу, – в материале РИА Новости.
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Александра Липатова
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Шоубиз, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Донецк, Москва, Россия, Александр Маршал, Знаменитости, Фото
Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом

Певица Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом с участием звезд эстрады

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 май – РИА Новости. В одном из концертных залов столицы 28 мая состоялся масштабный сольный концерт певицы Елены Север в честь ее 50-летия. Поздравить исполнительницу пришли звездные коллеги: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Максим Фадеев, Сергей Лазарев и многие другие. Ведущим вечера стал Николай Басков. О том, как прошло шоу, – в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Декорации в виде видеомэппинга создавали уникальное впечатление от каждого музыкального номера.

Концерт Елены Север

Декорации в виде видеомэппинга создавали уникальное впечатление от каждого музыкального номера.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Сыновья Елены Север ЮрКисс (Юрий Киселев) и ВладимИр (Владимир Киселев) трогательно поздравили ее с днем рождения.

Концерт Елены Север

Сыновья Елены Север ЮрКисс (Юрий Киселев) и ВладимИр (Владимир Киселев) трогательно поздравили ее с днем рождения.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

В этот вечер певица исполнила много неожиданных дуэтов с коллегами. Например, с Григорием Лепсом.

Концерт Елены Север

В этот вечер певица исполнила много неожиданных дуэтов с коллегами. Например, с Григорием Лепсом.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Одно из своих выступлений Елена Север посвятила Иосифу Кобзону, который сыграл большую роль в ее жизни и творчестве.

Концерт Елены Север

Одно из своих выступлений Елена Север посвятила Иосифу Кобзону, который сыграл большую роль в ее жизни и творчестве.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Исполнительницу на концерте ждало много сюрпризов. К ней на день рождения из Санкт-Петербурга приехали одноклассники вместе с их первой учительницей.

Концерт Елены Север

Исполнительницу на концерте ждало много сюрпризов. К ней на день рождения из Санкт-Петербурга приехали одноклассники вместе с их первой учительницей.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Елена Север исполнила песню вместе со Стасом Пьехой. Артистка вышла на сцену в белом элегантном платье в пол, а ее коллега — в черном классическом костюме.

Концерт Елены Север

Елена Север исполнила песню вместе со Стасом Пьехой. Артистка вышла на сцену в белом элегантном платье в пол, а ее коллега — в черном классическом костюме.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

За вечер исполнительница сменила несколько концертных костюмов – от лаконичных до остромодных.

Концерт Елены Север

За вечер исполнительница сменила несколько концертных костюмов – от лаконичных до остромодных.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Елена Север спела трогательную композицию на стихи Владимира Высоцкого "Люблю тебя сейчас" вместе с Дмитрием Дюжевым.

Концерт Елены Север

Елена Север спела трогательную композицию на стихи Владимира Высоцкого "Люблю тебя сейчас" вместе с Дмитрием Дюжевым.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
8 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Выступление исполнительницы со Стасом Михайловым стало одним из ярких событий вечера. Артисты находились друг от друга по разные стороны стола, за которым сидели танцоры в масках.

Концерт Елены Север

Выступление исполнительницы со Стасом Михайловым стало одним из ярких событий вечера. Артисты находились друг от друга по разные стороны стола, за которым сидели танцоры в масках.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
9 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Во время исполнения песни Север и Михайлова середина стола эффектно загорелась.

Концерт Елены Север

Во время исполнения песни Север и Михайлова середина стола эффектно загорелась.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
10 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Дуэт Елены с Александром Маршалом запомнился смелым выходом певицы в образе рок-дивы. Танцоры также были одеты в кожаные куртки и штаны.

Концерт Елены Север

Дуэт Елены с Александром Маршалом запомнился смелым выходом певицы в образе рок-дивы. Танцоры также были одеты в кожаные куртки и штаны.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
11 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Концерт собрал около девяти миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для родильных домов Донецка.

Концерт Елены Север

Концерт собрал около девяти миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для родильных домов Донецка.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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