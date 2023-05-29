Певица Елена Север отметила 50-летие масштабным концертом с участием звезд эстрады
Декорации в виде видеомэппинга создавали уникальное впечатление от каждого музыкального номера.
Декорации в виде видеомэппинга создавали уникальное впечатление от каждого музыкального номера.
Сыновья Елены Север ЮрКисс (Юрий Киселев) и ВладимИр (Владимир Киселев) трогательно поздравили ее с днем рождения.
Сыновья Елены Север ЮрКисс (Юрий Киселев) и ВладимИр (Владимир Киселев) трогательно поздравили ее с днем рождения.
В этот вечер певица исполнила много неожиданных дуэтов с коллегами. Например, с Григорием Лепсом.
В этот вечер певица исполнила много неожиданных дуэтов с коллегами. Например, с Григорием Лепсом.
Одно из своих выступлений Елена Север посвятила Иосифу Кобзону, который сыграл большую роль в ее жизни и творчестве.
Одно из своих выступлений Елена Север посвятила Иосифу Кобзону, который сыграл большую роль в ее жизни и творчестве.
Исполнительницу на концерте ждало много сюрпризов. К ней на день рождения из Санкт-Петербурга приехали одноклассники вместе с их первой учительницей.
Исполнительницу на концерте ждало много сюрпризов. К ней на день рождения из Санкт-Петербурга приехали одноклассники вместе с их первой учительницей.
Елена Север исполнила песню вместе со Стасом Пьехой. Артистка вышла на сцену в белом элегантном платье в пол, а ее коллега — в черном классическом костюме.
Елена Север исполнила песню вместе со Стасом Пьехой. Артистка вышла на сцену в белом элегантном платье в пол, а ее коллега — в черном классическом костюме.
За вечер исполнительница сменила несколько концертных костюмов – от лаконичных до остромодных.
За вечер исполнительница сменила несколько концертных костюмов – от лаконичных до остромодных.
Елена Север спела трогательную композицию на стихи Владимира Высоцкого "Люблю тебя сейчас" вместе с Дмитрием Дюжевым.
Елена Север спела трогательную композицию на стихи Владимира Высоцкого "Люблю тебя сейчас" вместе с Дмитрием Дюжевым.
Выступление исполнительницы со Стасом Михайловым стало одним из ярких событий вечера. Артисты находились друг от друга по разные стороны стола, за которым сидели танцоры в масках.
Выступление исполнительницы со Стасом Михайловым стало одним из ярких событий вечера. Артисты находились друг от друга по разные стороны стола, за которым сидели танцоры в масках.
Во время исполнения песни Север и Михайлова середина стола эффектно загорелась.
Во время исполнения песни Север и Михайлова середина стола эффектно загорелась.
Дуэт Елены с Александром Маршалом запомнился смелым выходом певицы в образе рок-дивы. Танцоры также были одеты в кожаные куртки и штаны.
Дуэт Елены с Александром Маршалом запомнился смелым выходом певицы в образе рок-дивы. Танцоры также были одеты в кожаные куртки и штаны.
Концерт собрал около девяти миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для родильных домов Донецка.
Концерт собрал около девяти миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку необходимого оборудования для родильных домов Донецка.