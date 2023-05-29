https://ria.ru/20230529/komissiya-1874925223.html

США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России

США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России - РИА Новости, 29.05.2023

США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России

США имеют озабоченность по поводу польской комиссии по изучению "влияния России", заявил посол США в Польше Марк Бжезиньский в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:27

2023-05-29T20:27

2023-05-29T20:27

польша

сша

россия

анджей дуда

в мире

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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. США имеют озабоченность по поводу польской комиссии по изучению "влияния России", заявил посол США в Польше Марк Бжезиньский в эфире телеканала TVN. В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. "Соединенные Штаты и правительство США разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде", - заявил Бжезиньский. При этом он считает правильным то, что Дуда одновременно с подписанием направил закон на рассмотрение в Конституционный суд. "Мы полностью понимаем и разделяем, почему президент Дуда направил этот закон в Конституционный суд, чтобы тот оценил, делают ли эти опасения закон неконституционным", - заявил посол. При этом он подчеркнул, что расквартированные в Польше американские военные защищают "ценности", а не конкретное правительство. "Мы защищаем наших союзников, не глядя на то, кто победит на выборах. Это вопрос выбора людей страны, которые выбирают своего собственного лидера. Но когда наши солдаты развернуты, они развернуты, чтобы защитить ценности", - заявил посол. Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из 9 человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против данного закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать право участвовать в борьбе за власть, государственные должности с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230529/grem-1874899414.html

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html

https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html

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польша, сша, россия, анджей дуда, в мире