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Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР - РИА Новости, 29.05.2023
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15:51 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kndr-1874865189.html
Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР
Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР - РИА Новости, 29.05.2023
Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР
Глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел консультации по телефону со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:51
2023-05-29T15:51
в мире
япония
ким чен ын
оон
корейский полуостров
сша
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел консультации по телефону со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном и спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом в связи с объявленными Северной Кореей планами провести запуск спутника-шпиона, сообщил МИД Японии. "Стороны подтвердили, что проведение пуска баллистической ракеты Северной Кореей под предлогом запуска "спутника" является откровенным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей Северной Корее использование технологий баллистических ракет, и призвали ее воздержаться от запуска", - говорится в заявлении МИД. Стороны также договорились тесно взаимодействовать между собой и со странами-партнерами в области безопасности и для укрепления сил сдерживания и реагирования в регионе. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. Предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года. Тогда сообщалось об успешном выводе спутника на орбиту, однако сигнал с него так и не был зафиксирован.
https://ria.ru/20230529/kndr-1874745911.html
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япония
корейский полуостров
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в мире, япония, ким чен ын, оон, корейский полуостров, сша
В мире, Япония, Ким Чен Ын, ООН, Корейский полуостров, США
Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР

Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за планов запуска спутника КНДР

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел консультации по телефону со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном и спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом в связи с объявленными Северной Кореей планами провести запуск спутника-шпиона, сообщил МИД Японии.
"Стороны подтвердили, что проведение пуска баллистической ракеты Северной Кореей под предлогом запуска "спутника" является откровенным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей Северной Корее использование технологий баллистических ракет, и призвали ее воздержаться от запуска", - говорится в заявлении МИД.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника
Вчера, 09:06
Стороны также договорились тесно взаимодействовать между собой и со странами-партнерами в области безопасности и для укрепления сил сдерживания и реагирования в регионе.
Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации.
Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны.
В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов".
Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. Предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года. Тогда сообщалось об успешном выводе спутника на орбиту, однако сигнал с него так и не был зафиксирован.
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида
Вчера, 06:40
 
В миреЯпонияКим Чен ЫнООНКорейский полуостровСША
 
 
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