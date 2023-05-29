https://ria.ru/20230529/kndr-1874730654.html

Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР при угрозе стране

Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР при угрозе стране - РИА Новости, 29.05.2023

Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР при угрозе стране

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны, сообщило... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:16

2023-05-29T05:16

2023-05-29T05:16

в мире

япония

желтое море

тихий океан

ким чен ын

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны, сообщило министерство обороны. "Сегодня министр обороны отдал приказ подразделениям сил самообороны по мерам на разрушение баллистической ракеты. 29 мая от Северной Кореи поступило уведомление об установлении опасных участков в Желтом море, Восточно-Китайском море и в восточной части Тихого океана у Филиппин в связи с запуском "спутника" с 00.00 часов 31 мая (18.00 30 мая мск) до 00.00 часов 11 июня (18.00 10 июня). Это означает, что Северная Корея в ближайшие дни под видом "спутника" осуществит пуск баллистической ракеты. В связи с этим силы самообороны при тесном взаимодействии Японии и США и в соответствии с законом о силах самообороны в случае внезапного изменения ситуации и полете баллистической ракеты в направлении нашей страны в экстренном случае для предупреждения нанесения ущерба жизни и имуществу граждан, в случае если будет подтверждено, что ракета падает на территорию нашей страны, в отношении баллистической ракеты будут применены меры по ее разрушению", - сообщило министерство обороны. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. В этом смысле предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года, до этого такой запуск был осуществлен в декабре 2012 года.

https://ria.ru/20230521/kndr-1873199598.html

япония

желтое море

тихий океан

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в мире, япония, желтое море, тихий океан, ким чен ын