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Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе Киева - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/kiev-1874791147.html
Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе Киева
Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе Киева - РИА Новости, 29.05.2023
Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе Киева
Взрывы слышны в понедельник в Деснянском районе Киева, работала противовоздушная оборона, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:13
2023-05-29T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
киевская область
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в понедельник в Деснянском районе Киева, работала противовоздушная оборона, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Ранее Кличко сообщал о взрывах в центральных районах Киева. &quot;Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО&quot;, - написал Кличко.Ранее в понедельник в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжается уже около часа.
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в мире, киев, виталий кличко, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Киевская область
Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о работе ПВО и взрывах в Деснянском районе города

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Взрывы слышны в понедельник в Деснянском районе Киева, работала противовоздушная оборона, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Ранее Кличко сообщал о взрывах в центральных районах Киева.
«

"Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО", - написал Кличко.

Ранее в понедельник в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжается уже около часа.
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