https://ria.ru/20230529/kherson-1874791270.html

Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей

Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей - РИА Новости, 29.05.2023

Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей

Население Херсона на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч человек, большинство жителей покинули город, сообщил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:13

2023-05-29T12:13

2023-05-29T12:13

россия

херсон

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Население Херсона на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч человек, большинство жителей покинули город, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, подчеркнул он, даже те, кто ждал возвращения украинских военных в Херсоне, теперь "совсем по-другому смотрят на ситуацию". "Они уже ждут нашего возвращения, потому что у них была возможность сравнить. Сначала возвратившаяся в Херсон украинская власть всё-таки включила программы гуманитарной помощи. На сегодняшний день ничего этого нет", - рассказал врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230529/udar-1874768646.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо