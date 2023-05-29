https://ria.ru/20230529/kherson-1874791270.html
Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей
Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей - РИА Новости, 29.05.2023
Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей
Население Херсона на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч человек, большинство жителей покинули город, сообщил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:13
2023-05-29T12:13
2023-05-29T12:13
россия
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Население Херсона на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч человек, большинство жителей покинули город, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом, подчеркнул он, даже те, кто ждал возвращения украинских военных в Херсоне, теперь "совсем по-другому смотрят на ситуацию". "Они уже ждут нашего возвращения, потому что у них была возможность сравнить. Сначала возвратившаяся в Херсон украинская власть всё-таки включила программы гуманитарной помощи. На сегодняшний день ничего этого нет", - рассказал врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсон
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РИА Новости
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россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо
Россия, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо назвал количество оставшихся в Херсоне жителей
Сальдо: сейчас в Херсоне осталось около 50 тысяч человек, большинство людей покинули город
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Население Херсона на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч человек, большинство жителей покинули город, сообщил в телеграм-канале
врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
При этом, подчеркнул он, даже те, кто ждал возвращения украинских военных в Херсоне, теперь "совсем по-другому смотрят на ситуацию".
"Они уже ждут нашего возвращения, потому что у них была возможность сравнить. Сначала возвратившаяся в Херсон украинская власть всё-таки включила программы гуманитарной помощи. На сегодняшний день ничего этого нет", - рассказал врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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