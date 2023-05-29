https://ria.ru/20230529/karandash-1874809297.html

СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун

СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун

Карандаш, предположительно, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте в июне, сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:27

2023-05-29T13:27

2023-05-29T13:27

белфаст

адольф гитлер

в мире

аукцион

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Карандаш, предположительно, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте в июне, сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч фунтов, сообщает газета Guardian. "Посеребренный карандаш, который, предположительно, принадлежал Адольфу Гитлеру, будет продан с молотка в Белфасте в следующем месяце, по оценкам, за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов", - говорится в сообщении. Считается, что возлюбленная Гитлера Ева Браун подарила ему карандаш на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года, на самом карандаше видны надпись на немецком Eva и инициалы AH, пишет издание. Как отмечает газета, на аукционе Bloomfield Auctions в Белфасте 6 июня будет продаваться широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная подписанная фотография Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.

https://ria.ru/20230524/kvartira-1873875645.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белфаст, адольф гитлер, в мире, аукцион