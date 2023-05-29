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СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун - РИА Новости, 29.05.2023
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13:27 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/karandash-1874809297.html
СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун
СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун
Карандаш, предположительно, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте в июне, сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:27
2023-05-29T13:27
белфаст
адольф гитлер
в мире
аукцион
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Карандаш, предположительно, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте в июне, сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч фунтов, сообщает газета Guardian. "Посеребренный карандаш, который, предположительно, принадлежал Адольфу Гитлеру, будет продан с молотка в Белфасте в следующем месяце, по оценкам, за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов", - говорится в сообщении. Считается, что возлюбленная Гитлера Ева Браун подарила ему карандаш на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года, на самом карандаше видны надпись на немецком Eva и инициалы AH, пишет издание. Как отмечает газета, на аукционе Bloomfield Auctions в Белфасте 6 июня будет продаваться широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная подписанная фотография Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.
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белфаст, адольф гитлер, в мире, аукцион
Белфаст, Адольф Гитлер, В мире, Аукцион
СМИ: на аукционе продадут карандаш, вероятно, подаренный Гитлеру Евой Браун

Guardian: карандаш, предположительно, подаренный Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Аукцион. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Карандаш, предположительно, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун, продадут на аукционе в Белфасте в июне, сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч фунтов, сообщает газета Guardian.
«
"Посеребренный карандаш, который, предположительно, принадлежал Адольфу Гитлеру, будет продан с молотка в Белфасте в следующем месяце, по оценкам, за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов", - говорится в сообщении.
Считается, что возлюбленная Гитлера Ева Браун подарила ему карандаш на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года, на самом карандаше видны надпись на немецком Eva и инициалы AH, пишет издание.
Как отмечает газета, на аукционе Bloomfield Auctions в Белфасте 6 июня будет продаваться широкий спектр исторических предметов, в том числе оригинальная подписанная фотография Гитлера и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за измену.
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