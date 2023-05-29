Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/izbienie-1874847624.html
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы - РИА Новости, 29.05.2023
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы
Доследственная проверка организована после видео, на котором калининградские подростки избивают 13-летнюю школьницу, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:52
2023-05-29T14:52
происшествия
калининград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Доследственная проверка организована после видео, на котором калининградские подростки избивают 13-летнюю школьницу, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с издевательствами над девочкой в калининградском посёлке Прибрежный. На кадрах две школьницы ставят её на колени, бьют по голове и просят извиниться. Девочка плачет и пытается уйти, но ее продолжают избивать. За происходящим наблюдают многочисленные очевидцы, которые не пытаются остановить насилие, а снимают происходящее на мобильные устройства. "В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлены публикации, сопровождающиеся видеозаписями, содержащие сведения о том, что в поселке Прибрежный города Калининграда несколько сверстниц подвергли 13-летнюю школьницу избиению, вымогая при этом у нее деньги", - сообщило следственное управление. Организована доследственная проверка, в рамках которой правовая оценка будет дана и сведениям, изложенным в более поздних публикациях в соцсетях. В них, в частности, сообщается, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении девочки, спустя несколько дней после инцидента напали на ее мать. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. В пресс-службе УМВД региона уточнили, что инцидент произошел 26 мая. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась 13-летняя девочка. Медики диагностировали у нее ушиб тканей головы. Сотрудниками по делам несовершеннолетних также проводится проверка, участники инцидента установлены.
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html
https://ria.ru/20230516/izbienie-1872089579.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы

СК в Калининграде проверяет видео с избиением 13-летней школьницы сверстницами

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Доследственная проверка организована после видео, на котором калининградские подростки избивают 13-летнюю школьницу, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с издевательствами над девочкой в калининградском посёлке Прибрежный. На кадрах две школьницы ставят её на колени, бьют по голове и просят извиниться. Девочка плачет и пытается уйти, но ее продолжают избивать. За происходящим наблюдают многочисленные очевидцы, которые не пытаются остановить насилие, а снимают происходящее на мобильные устройства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Краснодаре мужчина избил школьника в лифте
Вчера, 13:06
"В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлены публикации, сопровождающиеся видеозаписями, содержащие сведения о том, что в поселке Прибрежный города Калининграда несколько сверстниц подвергли 13-летнюю школьницу избиению, вымогая при этом у нее деньги", - сообщило следственное управление.
Организована доследственная проверка, в рамках которой правовая оценка будет дана и сведениям, изложенным в более поздних публикациях в соцсетях. В них, в частности, сообщается, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении девочки, спустя несколько дней после инцидента напали на ее мать. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.
В пресс-службе УМВД региона уточнили, что инцидент произошел 26 мая. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась 13-летняя девочка. Медики диагностировали у нее ушиб тканей головы. Сотрудниками по делам несовершеннолетних также проводится проверка, участники инцидента установлены.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник
16 мая, 11:27
 
ПроисшествияКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала