https://ria.ru/20230529/izbienie-1874847624.html

В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы

В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы - РИА Новости, 29.05.2023

В Калининграде проверят видео с избиением 13-летней школьницы

Доследственная проверка организована после видео, на котором калининградские подростки избивают 13-летнюю школьницу, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:52

2023-05-29T14:52

2023-05-29T14:52

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Доследственная проверка организована после видео, на котором калининградские подростки избивают 13-летнюю школьницу, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с издевательствами над девочкой в калининградском посёлке Прибрежный. На кадрах две школьницы ставят её на колени, бьют по голове и просят извиниться. Девочка плачет и пытается уйти, но ее продолжают избивать. За происходящим наблюдают многочисленные очевидцы, которые не пытаются остановить насилие, а снимают происходящее на мобильные устройства. "В ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлены публикации, сопровождающиеся видеозаписями, содержащие сведения о том, что в поселке Прибрежный города Калининграда несколько сверстниц подвергли 13-летнюю школьницу избиению, вымогая при этом у нее деньги", - сообщило следственное управление. Организована доследственная проверка, в рамках которой правовая оценка будет дана и сведениям, изложенным в более поздних публикациях в соцсетях. В них, в частности, сообщается, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении девочки, спустя несколько дней после инцидента напали на ее мать. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. В пресс-службе УМВД региона уточнили, что инцидент произошел 26 мая. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась 13-летняя девочка. Медики диагностировали у нее ушиб тканей головы. Сотрудниками по делам несовершеннолетних также проводится проверка, участники инцидента установлены.

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

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калининград

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происшествия, калининград, россия