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Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости, 29.05.2023
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12:24 29.05.2023 (обновлено: 16:06 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/ispaniya-1874794535.html
Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы
Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы - РИА Новости, 29.05.2023
Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы
Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные всеобщие выборы. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:24
2023-05-29T16:06
испания
в мире
педро санчес
арагон
риоха
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МАДРИД, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные всеобщие выборы.&quot;Я сообщил главе государства (королю Филиппу VI. — Прим. ред.) о решении созвать сегодня днем Совет министров, чтобы распустить кортесы и приступить к назначению всеобщих выборов&quot;, — заявил он во время выступления, транслируемого на телеканале RTVE.Выборы состоятся 23 июля, это решение будет официально принято во вторник на внеочередном заседании Совета министров.По подсчетам почти всех бюллетеней, главная оппозиционная консервативная Народная партия Испании (PP) одержала победу на региональных и муниципальных выборах в минувшее воскресенье, они состоялись в 12 из 17 регионах Испании.Возглавляемая премьером Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) уступила PP Валенсию, Арагон, Риоху, Балеарские острова и большинство провинциальных столиц, в которых ранее лидировала, и собрала одинаковое с консерваторами количество голосов в Эстремадуре. Социалистам удалось одержать победу в Астурии, Кастилии-Ла-Манче и на Канарских островах. PSOE сократила свою территориальную власть до минимума по сравнению с 2019 годом, когда партия победила на выборах в десяти автономных сообществах. В северной Наварре выиграла региональная партия Союз народа Наварры.PP сохранила свои позиции в автономных сообществах Кантабрия, Мадрид и Мурсия. Таким образом, консерваторы взяли верх, победив в семи из двенадцати автономных сообществ, участвовавших в выборах, а также в автономных городах Сеута и Мелилья. Для управления в большинстве регионов и формирования региональных правительств партии потребуется поддержка ультраправой Vox.Эксперты оценивают состоявшееся голосование как ключевой индикатор настроений испанцев в преддверии всеобщих выборов, запланированных на конец 2023-го. Тогда избиратели страны будут решать судьбу правительства Испании, возглавляемого Санчесом.
https://ria.ru/20230509/uran-1870612304.html
https://ria.ru/20230428/ispaniya-1868371029.html
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испания, в мире, педро санчес, арагон, риоха
Испания, В мире, Педро Санчес, Арагон, Риоха
Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы на 23 июля

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
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МАДРИД, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные всеобщие выборы.
«

"Я сообщил главе государства (королю Филиппу VI. — Прим. ред.) о решении созвать сегодня днем Совет министров, чтобы распустить кортесы и приступить к назначению всеобщих выборов", — заявил он во время выступления, транслируемого на телеканале RTVE.

Выборы состоятся 23 июля, это решение будет официально принято во вторник на внеочередном заседании Совета министров.
По подсчетам почти всех бюллетеней, главная оппозиционная консервативная Народная партия Испании (PP) одержала победу на региональных и муниципальных выборах в минувшее воскресенье, они состоялись в 12 из 17 регионах Испании.
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Возглавляемая премьером Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) уступила PP Валенсию, Арагон, Риоху, Балеарские острова и большинство провинциальных столиц, в которых ранее лидировала, и собрала одинаковое с консерваторами количество голосов в Эстремадуре. Социалистам удалось одержать победу в Астурии, Кастилии-Ла-Манче и на Канарских островах. PSOE сократила свою территориальную власть до минимума по сравнению с 2019 годом, когда партия победила на выборах в десяти автономных сообществах. В северной Наварре выиграла региональная партия Союз народа Наварры.
PP сохранила свои позиции в автономных сообществах Кантабрия, Мадрид и Мурсия. Таким образом, консерваторы взяли верх, победив в семи из двенадцати автономных сообществ, участвовавших в выборах, а также в автономных городах Сеута и Мелилья. Для управления в большинстве регионов и формирования региональных правительств партии потребуется поддержка ультраправой Vox.
Эксперты оценивают состоявшееся голосование как ключевой индикатор настроений испанцев в преддверии всеобщих выборов, запланированных на конец 2023-го. Тогда избиратели страны будут решать судьбу правительства Испании, возглавляемого Санчесом.
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