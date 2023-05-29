https://ria.ru/20230529/ispaniya-1874731646.html
СМИ: на муниципальных выборах в Испании победила оппозиционная партия
СМИ: на муниципальных выборах в Испании победила оппозиционная партия - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: на муниципальных выборах в Испании победила оппозиционная партия
Главная оппозиционная Народная партия Испании (PP) одержала победу на муниципальных выборах 28 мая, обогнав Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE),... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:49
2023-05-29T05:49
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главная оппозиционная Народная партия Испании (PP) одержала победу на муниципальных выборах 28 мая, обогнав Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE), передает испанское новостное агентство Europa Press. В воскресенье, 28 мая, в большинстве автономных сообществ Испании прошли региональные и муниципальные выборы. "Народная партия Испании победила на муниципальных выборах, получив 7,43 миллиона голосов ... на 3,4 пункта больше, чем Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которая проиграла в 15 из 22 столицах автономных сообществ, в которых она руководит", - отмечает агентство. Телеканал RTVE 23 мая передавал, что национальная полиция Испании задержала девять человек в рамках расследования предполагаемой покупки голосов по почте в автономном городе Мелилья перед региональными и муниципальными выборами 28 мая.
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в мире, испания
СМИ: на муниципальных выборах в Испании победила оппозиционная партия
EP: муниципальные выборы в Испании выиграла главная оппозиционная Народная партия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Главная оппозиционная Народная партия Испании (PP) одержала победу на муниципальных выборах 28 мая, обогнав Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE), передает
испанское новостное агентство Europa Press.
В воскресенье, 28 мая, в большинстве автономных сообществ Испании
прошли региональные и муниципальные выборы.
"Народная партия Испании победила на муниципальных выборах, получив 7,43 миллиона голосов ... на 3,4 пункта больше, чем Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которая проиграла в 15 из 22 столицах автономных сообществ, в которых она руководит", - отмечает агентство.
Телеканал RTVE 23 мая передавал, что национальная полиция Испании задержала девять человек в рамках расследования предполагаемой покупки голосов по почте в автономном городе Мелилья перед региональными и муниципальными выборами 28 мая.
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