https://ria.ru/20230529/irak-1874926693.html

В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах

В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах - РИА Новости, 29.05.2023

В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах

Правительство Ирака одобрило решение отключить интернет по всей стране на четыре часа в дни проведения экзаменов у старшеклассников, сообщил иракский телеканал... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:39

2023-05-29T20:39

2023-05-29T20:39

в мире

ирак

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ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ирака одобрило решение отключить интернет по всей стране на четыре часа в дни проведения экзаменов у старшеклассников, сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление министерства образования. "Совет министров одобрил отключение интернета с четырех до восьми утра на период проведения экзаменов в средней и старшей школе, чтобы объединить усилия ради успеха экзаменационного процесса", - отмечается в сообщении министерства по итогам совещания главы ведомства Ибрагима аль-Джубури перед началом экзаменов. Аль-Джубури высоко оценил усилия сил безопасности в обеспечении безопасности учебных заведений, а также в предотвращении утечки вопросов во время экзаменов в начальной школе.

https://ria.ru/20230516/ekzameny-1872234891.html

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в мире, ирак