Рейтинг@Mail.ru
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/irak-1874926693.html
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах - РИА Новости, 29.05.2023
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
Правительство Ирака одобрило решение отключить интернет по всей стране на четыре часа в дни проведения экзаменов у старшеклассников, сообщил иракский телеканал... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:39
2023-05-29T20:39
в мире
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151850/99/1518509939_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_2b786592e9fac72f28928aca212e30a3.jpg
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ирака одобрило решение отключить интернет по всей стране на четыре часа в дни проведения экзаменов у старшеклассников, сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление министерства образования. "Совет министров одобрил отключение интернета с четырех до восьми утра на период проведения экзаменов в средней и старшей школе, чтобы объединить усилия ради успеха экзаменационного процесса", - отмечается в сообщении министерства по итогам совещания главы ведомства Ибрагима аль-Джубури перед началом экзаменов. Аль-Джубури высоко оценил усилия сил безопасности в обеспечении безопасности учебных заведений, а также в предотвращении утечки вопросов во время экзаменов в начальной школе.
https://ria.ru/20230516/ekzameny-1872234891.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151850/99/1518509939_172:60:5036:3708_1920x0_80_0_0_fd0f71dbfc534a484bb37215cb854694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак
В мире, Ирак
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах

Правительство Ирака отключит интернет по всей стране на время экзамена у старшеклассников

© Depositphotos.com / VitalikRadkoЗависимость от смартфона
Зависимость от смартфона - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Зависимость от смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Ирака одобрило решение отключить интернет по всей стране на четыре часа в дни проведения экзаменов у старшеклассников, сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление министерства образования.
"Совет министров одобрил отключение интернета с четырех до восьми утра на период проведения экзаменов в средней и старшей школе, чтобы объединить усилия ради успеха экзаменационного процесса", - отмечается в сообщении министерства по итогам совещания главы ведомства Ибрагима аль-Джубури перед началом экзаменов.
Аль-Джубури высоко оценил усилия сил безопасности в обеспечении безопасности учебных заведений, а также в предотвращении утечки вопросов во время экзаменов в начальной школе.
Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов
16 мая, 18:50
 
В миреИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала